Около десяти тысяч жителей ДНР погибли от ударов ВСУ с 2014 года - РИА Новости, 23.12.2025
02:30 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/dnr-2063981723.html
Около десяти тысяч жителей ДНР погибли от ударов ВСУ с 2014 года
Около десяти тысяч жителей ДНР погибли от ударов ВСУ с 2014 года - РИА Новости, 23.12.2025
Около десяти тысяч жителей ДНР погибли от ударов ВСУ с 2014 года
Более 15 тысяч жителей ДНР получили ранения от ударов ВСУ за время киевской агрессии с 2014 года, около 10 тысяч человек погибли, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T02:30:00+03:00
2025-12-23T02:30:00+03:00
россия
донецкая народная республика
дарья морозова
владимир путин
вооруженные силы украины
общество
россия
донецкая народная республика
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
россия, донецкая народная республика, дарья морозова, владимир путин, вооруженные силы украины, общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Общество
Около десяти тысяч жителей ДНР погибли от ударов ВСУ с 2014 года

РИА Новости: более 15 тысяч жителей ДНР пострадали от ударов ВСУ с 2014 года

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Более 15 тысяч жителей ДНР получили ранения от ударов ВСУ за время киевской агрессии с 2014 года, около 10 тысяч человек погибли, рассказала РИА Новости уполномоченная по правам человека региона Дарья Морозова.
"С начала вооруженного конфликта в 2014 году и до начала СВО в Донецкой Народной Республике ранения различной тяжести получили 7582 человека, в том числе 469 детей. После начала СВО ранения различной степени тяжести получили 8295 человек, в том числе 590 детей", - сказала Морозова.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В ДНР рассказали, сколько снарядов ВСУ выпустили по республике с начала СВО
Вчера, 23:22
Он подчеркнула, что, начиная с 2014 года, в республике погибли 9830 человек, в том числе 250 детей.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
