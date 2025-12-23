Около десяти тысяч жителей ДНР погибли от ударов ВСУ с 2014 года

ДОНЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Более 15 тысяч жителей ДНР получили ранения от ударов ВСУ за время киевской агрессии с 2014 года, около 10 тысяч человек погибли, рассказала РИА Новости уполномоченная по правам человека региона Дарья Морозова.