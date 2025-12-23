https://ria.ru/20251223/dialog-2064123778.html
Глава РСПП рассказал о диалоге российского и американского бизнеса
Глава РСПП рассказал о диалоге российского и американского бизнеса - РИА Новости, 23.12.2025
Глава РСПП рассказал о диалоге российского и американского бизнеса
Российский и американский бизнес продолжают неформальный диалог, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) старается не допустить ухода компаний... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:15:00+03:00
2025-12-23T16:15:00+03:00
2025-12-23T16:15:00+03:00
экономика
россия
сша
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735458318_0:190:2857:1797_1920x0_80_0_0_532fe0c0f573fda66fe39111705db265.jpg
https://ria.ru/20251126/biznes-2057719047.html
https://ria.ru/20251221/ssha-2063583058.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735458318_0:0:2648:1986_1920x0_80_0_0_af2315fe6ed4112d77252533c7150a86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, США, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Глава РСПП рассказал о диалоге российского и американского бизнеса
Шохин: российский и американский бизнес продолжают неформальный диалог