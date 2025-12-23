Рейтинг@Mail.ru
Глава РСПП рассказал о диалоге российского и американского бизнеса - РИА Новости, 23.12.2025
16:15 23.12.2025
Глава РСПП рассказал о диалоге российского и американского бизнеса
Глава РСПП рассказал о диалоге российского и американского бизнеса
экономика, россия, сша, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, США, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Глава РСПП рассказал о диалоге российского и американского бизнеса

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский и американский бизнес продолжают неформальный диалог, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) старается не допустить ухода компаний из США из РФ, заявил глава РСПП Александр Шохин.
"Неформальное общение у нас достаточно активно идет. И компании американские, которые остались в России, хотят продолжать работать", - сказал Шохин журналистам.
"Одна из наших задач, как РСПП, мы пытаемся не допустить ухода американских компаний под давлением российских конкурентов, которые, конечно, бы хотели, возможно, какие-то ниши занять в случае, если бы они освободились", - добавил Шохин.
Он пояснил, что речь идет об американских компаниях, которые уже четыре года продолжают работу в России, несмотря на политическое давление со стороны "недружественных элит".
Заголовок открываемого материала