Рейтинг@Mail.ru
Депутат попросила организовать для детей из приграничья отдых на Кубани - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/deti-2063997708.html
Депутат попросила организовать для детей из приграничья отдых на Кубани
Депутат попросила организовать для детей из приграничья отдых на Кубани - РИА Новости, 23.12.2025
Депутат попросила организовать для детей из приграничья отдых на Кубани
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила в 2026 году организовать для детей из приграничных... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T07:45:00+03:00
2025-12-23T07:45:00+03:00
общество
белгородская область
краснодарский край
арктика
нина останина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879943257_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_d99078ecc7a86e0ec55a049d5fa22023.jpg
https://ria.ru/20251213/tatarstan-2061876472.html
https://ria.ru/20250602/belgorod-2020564590.html
белгородская область
краснодарский край
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879943257_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c608bd3779a12e36b70e49bd651682e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгородская область, краснодарский край, арктика, нина останина
Общество, Белгородская область, Краснодарский край, Арктика, Нина Останина
Депутат попросила организовать для детей из приграничья отдых на Кубани

РИА Новости: для детей из приграничья могут организовать отдых на Кубани

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДети на отдыхе
Дети на отдыхе - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Дети на отдыхе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила в 2026 году организовать для детей из приграничных регионов РФ и Арктики отдых в лагерях Краснодарского края за счет правительственных средств.
Соответствующий документ в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости.
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Более 8,4 тыс детей примут участие в республиканской елке в Татарстане
13 декабря, 19:33
"Комитет убежден, что необходимо принять своевременные меры, направленные на поддержку сферы детского отдыха... Считаем целесообразным обеспечить наполняемость здравниц, организовав отдых у моря детям, проживающим как в Белгородской области, так и в других приграничных регионах и на воссоединенных территориях, а также детям Арктики, путем направления их в загородные лагеря, расположенные на территории Краснодарского края, в том числе, в Анапском и Темрюкском районах", - сказано в документе.
Останина отметила, что правительство РФ в 2025 году выделило более 1,1 миллиарда рублей для организации отдыха 8 тысяч детей из Белгородской области, в том числе на анапском побережье.
"Вместе с тем, режим чрезвычайной ситуации, введенный в Краснодарском крае, до сих по не снят, что препятствует полноценной работе лагерей… Просим вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть вопрос о выделении в 2026 году дополнительных средств, необходимых для реализации данных мер, из резервного фонда правительства РФ", - заключается в документе.
дети на отдыхе - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Пензенская область примет на отдых 550 детей из Белгородской области
2 июня, 22:39
 
ОбществоБелгородская областьКраснодарский крайАрктикаНина Останина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала