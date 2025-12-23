Депутат попросила организовать для детей из приграничья отдых на Кубани

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила в 2026 году организовать для детей из приграничных регионов РФ и Арктики отдых в лагерях Краснодарского края за счет правительственных средств.

"Вместе с тем, режим чрезвычайной ситуации, введенный в Краснодарском крае, до сих по не снят, что препятствует полноценной работе лагерей… Просим вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть вопрос о выделении в 2026 году дополнительных средств, необходимых для реализации данных мер, из резервного фонда правительства РФ", - заключается в документе.