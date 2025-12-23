https://ria.ru/20251223/deti-2063997708.html
Депутат попросила организовать для детей из приграничья отдых на Кубани
Депутат попросила организовать для детей из приграничья отдых на Кубани - РИА Новости, 23.12.2025
Депутат попросила организовать для детей из приграничья отдых на Кубани
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила в 2026 году организовать для детей из приграничных... РИА Новости, 23.12.2025
общество
белгородская область
краснодарский край
арктика
нина останина
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила в 2026 году организовать для детей из приграничных регионов РФ и Арктики отдых в лагерях Краснодарского края за счет правительственных средств.
Соответствующий документ в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости.
"Комитет убежден, что необходимо принять своевременные меры, направленные на поддержку сферы детского отдыха... Считаем целесообразным обеспечить наполняемость здравниц, организовав отдых у моря детям, проживающим как в Белгородской области
, так и в других приграничных регионах и на воссоединенных территориях, а также детям Арктики
, путем направления их в загородные лагеря, расположенные на территории Краснодарского края
, в том числе, в Анапском и Темрюкском районах", - сказано в документе.
Останина
отметила, что правительство РФ
в 2025 году выделило более 1,1 миллиарда рублей для организации отдыха 8 тысяч детей из Белгородской области, в том числе на анапском побережье.
"Вместе с тем, режим чрезвычайной ситуации, введенный в Краснодарском крае, до сих по не снят, что препятствует полноценной работе лагерей… Просим вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть вопрос о выделении в 2026 году дополнительных средств, необходимых для реализации данных мер, из резервного фонда правительства РФ", - заключается в документе.