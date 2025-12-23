Рейтинг@Mail.ru
Московский депздрав прокомментировал сообщения о "елочных" клещах - РИА Новости, 23.12.2025
17:42 23.12.2025
Московский депздрав прокомментировал сообщения о "елочных" клещах
Московский депздрав прокомментировал сообщения о "елочных" клещах - РИА Новости, 23.12.2025
Московский депздрав прокомментировал сообщения о "елочных" клещах
Обращений, связанных с укусами "елочных" клещей, в инфекционную больницу №1 в Москве не поступало, сообщил столичный департамент здравоохранения. РИА Новости, 23.12.2025
Клещ. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Обращений, связанных с укусами "елочных" клещей, в инфекционную больницу №1 в Москве не поступало, сообщил столичный департамент здравоохранения.
Ранее в Telegram-каналах и СМИ сообщали о том, что в квартирах россиян якобы массово встречаются хвойные клещи, которых заносят в дом вместе с живыми елками.
"В предновогодней суете соцсети снова заполонили тревожные посты: якобы в праздничных ёлках могут прятаться клещи. Обычно обращения пациентов с состояниями после присасывания клеща проходят в весенний, летний и осенний периоды. Коллеги из ИКБ №1 подтверждают: в настоящее время обращений к ним не было", - говорится в сообщении в Telegram-канале депздрава.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников, чьи слова приводит депздрав, порекомендовал хорошо встряхнуть дерево перед тем, как принести его домой, а также оставить дерево на несколько часов на балконе или в гараже. Это не только поможет избавиться от возможных "гостей", но и позволит ёлке адаптироваться к температуре, продлив её свежесть.
Куда пойти на Новый год: самые неожиданные праздничные шоу 2025-2026
22 декабря, 08:00
 
