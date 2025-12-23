Московский депздрав прокомментировал сообщения о "елочных" клещах

Ранее в Telegram-каналах и СМИ сообщали о том, что в квартирах россиян якобы массово встречаются хвойные клещи, которых заносят в дом вместе с живыми елками.

"В предновогодней суете соцсети снова заполонили тревожные посты: якобы в праздничных ёлках могут прятаться клещи. Обычно обращения пациентов с состояниями после присасывания клеща проходят в весенний, летний и осенний периоды. Коллеги из ИКБ №1 подтверждают: в настоящее время обращений к ним не было", - говорится в сообщении в Telegram-канале депздрава.