На депутата из Екатеринбурга завели дело о превышении полномочий

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "в", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ в отношении Мезенцевой Е.В. (превышение полномочий, с применением тяжких последствий группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности - ред.), по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, пунктами "в", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (пособничество в указанных преступлениях - ред.) в отношении Чачина В.В. Согласно постановлению, управляющий ООО "Сити Билдинг " Чачин В.В. в целях экономии денежных средств ООО "Сити Билдинг" установил в рамках муниципального контракта не соответствующее контракту оборудование. В результате превышения должностных полномочий Мезенцевой Е.В. при пособничестве Чачина В.В. на расчётный счёт подрядчика ООО "Сити Билдинг" были незаконно перечислены бюджетные денежные средства в сумме 28 миллионов 810 тысяч 998 рублей", - говорится в материалах дела.