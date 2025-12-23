Рейтинг@Mail.ru
На депутата из Екатеринбурга завели дело о превышении полномочий - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/deputat-2064111793.html
На депутата из Екатеринбурга завели дело о превышении полномочий
На депутата из Екатеринбурга завели дело о превышении полномочий - РИА Новости, 23.12.2025
На депутата из Екатеринбурга завели дело о превышении полномочий
Уголовные дела о пособничестве в превышении полномочий и картельном сговоре с использованием служебного положения завели на управляющего екатеринбургской... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:47:00+03:00
2025-12-23T15:47:00+03:00
происшествия
россия
шадринск
курганская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
https://ria.ru/20251101/obvinenie-2052383121.html
https://ria.ru/20250805/orenburg-2033552130.html
россия
шадринск
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, шадринск, курганская область
Происшествия, Россия, Шадринск, Курганская область
На депутата из Екатеринбурга завели дело о превышении полномочий

На депутата Екатеринбургской гордумы Чачина завели дело о превышении полномочий

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Уголовные дела о пособничестве в превышении полномочий и картельном сговоре с использованием служебного положения завели на управляющего екатеринбургской компании ООО "Сити Билдинг" в курганском Шадринске, где были нарушены условия муниципального контракта, указано в картотеках Арбитражного суда Курганской области и Верх-Исетского суда Екатеринбурга.
Согласно материалам гражданского дела, "Сити Билдинг" требовала изменить условия муниципального контракта с МБУ 'Шадринский лесхоз", в чем ей было отказано. СУСК РФ по Курганской области по результатам проверки возбудило уголовное дело, заявив, что поставленное оборудование не эквивалентно заявленному в контракте.
Директор стройкомпании в Калининграде, обвиняемый в мошенничестве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Директора стройкомпании в Калининграде обвинили в мошенничестве
1 ноября, 17:35
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "в", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ в отношении Мезенцевой Е.В. (превышение полномочий, с применением тяжких последствий группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности - ред.), по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, пунктами "в", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (пособничество в указанных преступлениях - ред.) в отношении Чачина В.В. Согласно постановлению, управляющий ООО "Сити Билдинг " Чачин В.В. в целях экономии денежных средств ООО "Сити Билдинг" установил в рамках муниципального контракта не соответствующее контракту оборудование. В результате превышения должностных полномочий Мезенцевой Е.В. при пособничестве Чачина В.В. на расчётный счёт подрядчика ООО "Сити Билдинг" были незаконно перечислены бюджетные денежные средства в сумме 28 миллионов 810 тысяч 998 рублей", - говорится в материалах дела.
По данным СМИ, речь идёт о депутате екатеринбургской гордумы Виталии Чачине и экс-замглавы Шадринска Елене Мезенцевой. Кроме того, в СМИ отмечают, что Чачин также проходит по другому уголовному делу - якобы он участвовал в картельном сговоре на сумму более 286 миллионов рублей, незаконно заключив шесть муниципальных контрактов на строительство инфраструктуры.
Согласно картотеке Верх-Исетского суда Екатеринбурга, в отношении Чачина рассматривается уголовное дело по статье об ограничении конкуренции, совершенном с использованием служебного положения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Вице-спикера оренбургского горсовета обвинили в многомиллионном хищении
5 августа, 18:54
 
ПроисшествияРоссияШадринскКурганская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала