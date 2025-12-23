На депутата из Екатеринбурга завели дело о превышении полномочий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Уголовные дела о пособничестве в превышении полномочий и картельном сговоре с использованием служебного положения завели на управляющего екатеринбургской компании ООО "Сити Билдинг" в курганском Шадринске, где были нарушены условия муниципального контракта, указано в картотеках Арбитражного суда Курганской области и Верх-Исетского суда Екатеринбурга.
Согласно материалам гражданского дела, "Сити Билдинг" требовала изменить условия муниципального контракта с МБУ 'Шадринский лесхоз", в чем ей было отказано. СУСК РФ по Курганской области по результатам проверки возбудило уголовное дело, заявив, что поставленное оборудование не эквивалентно заявленному в контракте.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "в", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ в отношении Мезенцевой Е.В. (превышение полномочий, с применением тяжких последствий группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности - ред.), по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, пунктами "в", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (пособничество в указанных преступлениях - ред.) в отношении Чачина В.В. Согласно постановлению, управляющий ООО "Сити Билдинг " Чачин В.В. в целях экономии денежных средств ООО "Сити Билдинг" установил в рамках муниципального контракта не соответствующее контракту оборудование. В результате превышения должностных полномочий Мезенцевой Е.В. при пособничестве Чачина В.В. на расчётный счёт подрядчика ООО "Сити Билдинг" были незаконно перечислены бюджетные денежные средства в сумме 28 миллионов 810 тысяч 998 рублей", - говорится в материалах дела.
По данным СМИ, речь идёт о депутате екатеринбургской гордумы Виталии Чачине и экс-замглавы Шадринска Елене Мезенцевой. Кроме того, в СМИ отмечают, что Чачин также проходит по другому уголовному делу - якобы он участвовал в картельном сговоре на сумму более 286 миллионов рублей, незаконно заключив шесть муниципальных контрактов на строительство инфраструктуры.
Согласно картотеке Верх-Исетского суда Екатеринбурга, в отношении Чачина рассматривается уголовное дело по статье об ограничении конкуренции, совершенном с использованием служебного положения.