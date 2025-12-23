Новгородский депутат отвез в зону СВО стройматериалы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров отвез в зону СВО стройматериалы, автозапчасти, одежду и продукты, собранные жителями и предпринимателями региона.

© Фото : Сергей Тихомиров / ВКонтакте Новгородский депутат Сергей Тихомиров отвез в зону СВО стройматериалы, одежду и продукты © Фото : Сергей Тихомиров / ВКонтакте Новгородский депутат Сергей Тихомиров отвез в зону СВО стройматериалы, одежду и продукты

Тихомиров уточнил, что в преддверии Нового года состоялась очередная поездка в зону проведения специальной военной операции. Гуманитарный груз был доставлен артиллеристам, спецназовцам, бойцам из медицинской роты и разведчикам.

"Выполнили заявку от танкистов и привезли стройматериалы, запчасти для автомобиля "Урал". Помимо именных посылок, одежды, газовых баллончиков, медикаментов, средств гигиены и прочего, было доставлено много продуктов питания. Большим спросом пользуются мясные консервы, переданные комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области", - сообщил Тихомиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, он передал бойцам тушенку от пестовских охотников, домашние заготовки, посылки с теплыми вещами. Волонтерская организация "За други СВОя" из Великого Новгорода отправила военнослужащим маскировочные сети, наборы супов и каш быстрого приготовления, копченое сало, новогодние подарки, теплые вещи. Новогодние подарки получили бойцы и от воспитанников спортивного клуба "Дракон" города Пестово, а праздничные открытки – от детей пестовского социального приюта.

