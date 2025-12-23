Рейтинг@Mail.ru
Новгородский депутат отвез в зону СВО стройматериалы
Надежные люди
 
Новгородский депутат отвез в зону СВО стройматериалы
Новгородский депутат отвез в зону СВО стройматериалы - РИА Новости, 23.12.2025
Новгородский депутат отвез в зону СВО стройматериалы
Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров отвез в зону СВО стройматериалы, автозапчасти, одежду и продукты, собранные жителями и предпринимателями...
великий новгород
Новгородский депутат отвез в зону СВО стройматериалы

Новгородский депутат Тихомиров отвез в зону спецоперации автозапчасти и продукты

© Фото : Сергей Тихомиров / ВКонтактеНовгородский депутат Сергей Тихомиров отвез в зону СВО стройматериалы, одежду и продукты
Новгородский депутат Сергей Тихомиров отвез в зону СВО стройматериалы, одежду и продукты - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Сергей Тихомиров / ВКонтакте
Новгородский депутат Сергей Тихомиров отвез в зону СВО стройматериалы, одежду и продукты
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров отвез в зону СВО стройматериалы, автозапчасти, одежду и продукты, собранные жителями и предпринимателями региона.
© Фото : Сергей Тихомиров / ВКонтактеНовгородский депутат Сергей Тихомиров отвез в зону СВО стройматериалы, одежду и продукты
Новгородский депутат Сергей Тихомиров отвез в зону СВО стройматериалы, одежду и продукты - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Сергей Тихомиров / ВКонтакте
Новгородский депутат Сергей Тихомиров отвез в зону СВО стройматериалы, одежду и продукты
Тихомиров уточнил, что в преддверии Нового года состоялась очередная поездка в зону проведения специальной военной операции. Гуманитарный груз был доставлен артиллеристам, спецназовцам, бойцам из медицинской роты и разведчикам.
"Выполнили заявку от танкистов и привезли стройматериалы, запчасти для автомобиля "Урал". Помимо именных посылок, одежды, газовых баллончиков, медикаментов, средств гигиены и прочего, было доставлено много продуктов питания. Большим спросом пользуются мясные консервы, переданные комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области", - сообщил Тихомиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
© Фото : Сергей Тихомиров / ВКонтактеНовгородский депутат Сергей Тихомиров отвез в зону СВО стройматериалы, одежду и продукты
Новгородский депутат Сергей Тихомиров отвез в зону СВО стройматериалы, одежду и продукты - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Сергей Тихомиров / ВКонтакте
Новгородский депутат Сергей Тихомиров отвез в зону СВО стройматериалы, одежду и продукты
Кроме того, он передал бойцам тушенку от пестовских охотников, домашние заготовки, посылки с теплыми вещами. Волонтерская организация "За други СВОя" из Великого Новгорода отправила военнослужащим маскировочные сети, наборы супов и каш быстрого приготовления, копченое сало, новогодние подарки, теплые вещи. Новогодние подарки получили бойцы и от воспитанников спортивного клуба "Дракон" города Пестово, а праздничные открытки – от детей пестовского социального приюта.
© Фото : Сергей Тихомиров / ВКонтактеНовгородский депутат Сергей Тихомиров отвез в зону СВО стройматериалы, одежду и продукты
Новгородский депутат Сергей Тихомиров отвез в зону СВО стройматериалы, одежду и продукты - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Сергей Тихомиров / ВКонтакте
Новгородский депутат Сергей Тихомиров отвез в зону СВО стройматериалы, одежду и продукты
Тихомиров поблагодарил за помощь в организации гуманитарной миссии добровольных помощников из Великого Новгорода, Пестовского и Боровичского муниципальных округов. Также он поблагодарил пестовских предпринимателей, территориальное общественное самоуправление "Дружный" и представителей пестовского отделения "Союза десантников России".
Надежные люди, Великий Новгород, Новгородская областная Дума
 
 
