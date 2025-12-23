Володин сравнил демократию в России и Франции

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон любит давать советы по демократии, но политическая система его страны "никуда не годится", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам председателя Госдумы, политическая система Франции "вообще никуда не годится", потому что на выборах у них побеждают одни партии, а большинство достается другим, что является в свою очередь парадоксальной ситуацией.