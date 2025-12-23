Володин сравнил демократию в России и Франции

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон любит давать советы по демократии, но политическая система его страны "никуда не годится", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Депутаты Госдумы во вторник собрались на заключительное пленарное заседание осенней сессии.
"Потому что когда нас учат демократии, надо всегда, чтобы те, кто берет на себя эту роль, начинали с себя. Та же Франция любительница давать советы, особенно ее президент. Но, посмотрите, если говорить о процедурах, а демократия – это процедуры, нормы, правила, мэр Парижа избирается выборщиками из числа депутатов, мэр Москвы избирается напрямую нашими гражданами. И к чему эти разговоры в отношении демократии?", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
По словам председателя Госдумы, политическая система Франции "вообще никуда не годится", потому что на выборах у них побеждают одни партии, а большинство достается другим, что является в свою очередь парадоксальной ситуацией.
