В Ангарске организаторов нелегальных гонок осудят из-за гибели зрительницы

ИРКУТСК, 23 дек - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам, фигурантами которых стали организаторы и один из участников нелегальных гонок в Ангарске, во время которых погибла 17-летняя девушка, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Ночью 11 мая на девятом километре автотрассы Ангарск-Тальяны во время несанкционированных гонок водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением, сбил несколько человек, находящихся на обочине, затем врезался в автомашину Honda Civic и съехал в кювет. В результате на месте происшествия погибла 17-летняя девушка, еще двое зрителей с травмами были доставлены в больницу. СК возбудил уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Обвинение предъявили водителю и двум местным жительницам, подозреваемым в организации гонок.
"Прокуратурами Иркутской области и города Ангарска утверждены обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении 32-летнего жителя Ангарска и двух женщин в возрасте 33 и 35 лет. Уголовное дело в отношении водителя автомашины после вручения ему обвинительного заключения прокуратура направит в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот же суд ранее направлено уголовное дело в отношении двух женщин-организаторов несанкционированного автозаезда.