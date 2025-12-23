Рейтинг@Mail.ru
18:31 23.12.2025 (обновлено: 18:38 23.12.2025)
В Ангарске организаторов нелегальных гонок осудят из-за гибели зрительницы
происшествия, ангарск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ангарск, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : Прокуратура Иркутской областиАвтомобиль Тойота Чайзер, на котором был совершен наезд на 17-летнюю девушку в Ангарске
Автомобиль Тойота Чайзер, на котором был совершен наезд на 17-летнюю девушку в Ангарске. Архивное фото
ИРКУТСК, 23 дек - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам, фигурантами которых стали организаторы и один из участников нелегальных гонок в Ангарске, во время которых погибла 17-летняя девушка, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Ночью 11 мая на девятом километре автотрассы Ангарск-Тальяны во время несанкционированных гонок водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением, сбил несколько человек, находящихся на обочине, затем врезался в автомашину Honda Civic и съехал в кювет. В результате на месте происшествия погибла 17-летняя девушка, еще двое зрителей с травмами были доставлены в больницу. СК возбудил уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Обвинение предъявили водителю и двум местным жительницам, подозреваемым в организации гонок.
ПроисшествияАнгарскИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
