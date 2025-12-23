https://ria.ru/20251223/delo-2064070772.html
Гособвинение запросило условный срок для судьи в отставке Тришкина
Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить условный трехлетний срок судье военного суда в отставке Альберту Тришкину, выстрелившему в таксиста из... РИА Новости, 23.12.2025
ВИДНОЕ (Московская обл.), 23 дек - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить условный трехлетний срок судье военного суда в отставке Альберту Тришкину, выстрелившему в таксиста из травматического пистолета, передает корреспондент РИА Новости из зала Видновского городского суда Московской области.
"Прошу признать Тришкина виновным… назначить наказание в виде трех лет лишения свободы, наказание считать условным", - сказал гособвинитель.
Военный судья в отставке Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ
(ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина
о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси
" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai
, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году.