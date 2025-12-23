https://ria.ru/20251223/delo-2064059288.html
В Белгородской области задержали мужчину за попытку вступить в РДК*
В Белгородской области задержали мужчину за попытку вступить в РДК* - РИА Новости, 23.12.2025
В Белгородской области задержали мужчину за попытку вступить в РДК*
Следственный отдел УФСБ по Белгородской области возбудил уголовное дело против 20-летнего жителя Иркутской области, который пытался присоединиться к запрещённой
В Белгородской области задержали мужчину за попытку вступить в РДК*
БЕЛГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Следственный отдел УФСБ по Белгородской области возбудил уголовное дело против 20-летнего жителя Иркутской области, который пытался присоединиться к запрещённой в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК*).
"Следственным отделом УФСБ России
по Белгородской области
возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении гражданина РФ, жителя Иркутской области
, 2005 г. р., причастного к покушению на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической… Установлено, что фигурант по собственной инициативе принял решение вступить в "Русский добровольческий корпус"*, - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
Отмечается, что по указанию зарубежных кураторов он прибыл в город Шебекино
Белгородской области, чтобы в дальнейшем проследовать на территорию Украины
. Его деятельность была своевременно пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статье о покушении на участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.
* запрещённая в РФ террористическая организация