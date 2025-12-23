В Белгородской области задержали мужчину за попытку вступить в РДК*

БЕЛГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Следственный отдел УФСБ по Белгородской области возбудил уголовное дело против 20-летнего жителя Иркутской области, который пытался присоединиться к запрещённой в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК*).

В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статье о покушении на участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.