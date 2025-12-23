Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области задержали мужчину за попытку вступить в РДК* - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/delo-2064059288.html
В Белгородской области задержали мужчину за попытку вступить в РДК*
В Белгородской области задержали мужчину за попытку вступить в РДК* - РИА Новости, 23.12.2025
В Белгородской области задержали мужчину за попытку вступить в РДК*
Следственный отдел УФСБ по Белгородской области возбудил уголовное дело против 20-летнего жителя Иркутской области, который пытался присоединиться к запрещённой РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:44:00+03:00
2025-12-23T12:44:00+03:00
происшествия
россия
белгородская область
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
https://ria.ru/20251220/koloniya-2063466376.html
россия
белгородская область
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, белгородская область, иркутская область
Происшествия, Россия, Белгородская область, Иркутская область
В Белгородской области задержали мужчину за попытку вступить в РДК*

В Белгородской области возбудили дело против мужчины за попытку вступить в РДК

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Следственный отдел УФСБ по Белгородской области возбудил уголовное дело против 20-летнего жителя Иркутской области, который пытался присоединиться к запрещённой в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК*).
"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении гражданина РФ, жителя Иркутской области, 2005 г. р., причастного к покушению на участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической… Установлено, что фигурант по собственной инициативе принял решение вступить в "Русский добровольческий корпус"*, - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
Отмечается, что по указанию зарубежных кураторов он прибыл в город Шебекино Белгородской области, чтобы в дальнейшем проследовать на территорию Украины. Его деятельность была своевременно пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статье о покушении на участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.
* запрещённая в РФ террористическая организация
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Школьника из Курска отправили в колонию за попытку вступить в РДК*
20 декабря, 06:23
 
ПроисшествияРоссияБелгородская областьИркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала