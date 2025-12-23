Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области возбудили дело о поджоге релейных шкафов - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/delo-2064042171.html
В Архангельской области возбудили дело о поджоге релейных шкафов
В Архангельской области возбудили дело о поджоге релейных шкафов - РИА Новости, 23.12.2025
В Архангельской области возбудили дело о поджоге релейных шкафов
Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении троих молодых людей 16 и 18 лет за несообщение о преступлении террористического... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:55:00+03:00
2025-12-23T11:55:00+03:00
происшествия
россия
архангельская область
следственный комитет россии (ск рф)
северная железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
https://ria.ru/20251223/peterburg-2064039672.html
россия
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф), северная железная дорога
Происшествия, Россия, Архангельская область, Следственный комитет России (СК РФ), Северная железная дорога
В Архангельской области возбудили дело о поджоге релейных шкафов

В Архангельской области завели дело на 3 юношей за несообщение о теракте

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении троих молодых людей 16 и 18 лет за несообщение о преступлении террористического характера – поджоге релейных шкафов на железнодорожной станции, информирует пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
Сообщается, что двум фигурантам дела по 16 лет, одному – 18. Как установили следователи, в августе 2025 года молодые люди в поселке Коноша общались с ранее знакомым им несовершеннолетним 2009 года рождения. От него они узнали о том, что их приятель и его сверстник подожгли релейные шкафы на станции "Коноша-1" Северной железной дороги.
"Несмотря на реальную возможность своевременно информировать правоохранительные органы, молодые люди не сообщили о совершенном преступлении", - говорится в релизе.
Уголовное дело по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области. Максимальная санкция - лишение свободы на срок до года.
Сотрудник правоохранительных органов у одного из жилых домов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Петербурге студентку осудили за демонстрацию запрещенного флага
Вчера, 11:44
 
ПроисшествияРоссияАрхангельская областьСледственный комитет России (СК РФ)Северная железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала