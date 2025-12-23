В Архангельской области возбудили дело о поджоге релейных шкафов

МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении троих молодых людей 16 и 18 лет за несообщение о преступлении террористического характера – поджоге релейных шкафов на железнодорожной станции, информирует пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
Сообщается, что двум фигурантам дела по 16 лет, одному – 18. Как установили следователи, в августе 2025 года молодые люди в поселке Коноша общались с ранее знакомым им несовершеннолетним 2009 года рождения. От него они узнали о том, что их приятель и его сверстник подожгли релейные шкафы на станции "Коноша-1" Северной железной дороги.
"Несмотря на реальную возможность своевременно информировать правоохранительные органы, молодые люди не сообщили о совершенном преступлении", - говорится в релизе.
Уголовное дело по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области. Максимальная санкция - лишение свободы на срок до года.