Появились подробности о пациентке из Калуги, болевшей COVID-19 два года
Наука
Наука
 
09:51 23.12.2025
Появились подробности о пациентке из Калуги, болевшей COVID-19 два года
Появились подробности о пациентке из Калуги, болевшей COVID-19 два года - РИА Новости, 23.12.2025
Появились подробности о пациентке из Калуги, болевшей COVID-19 два года
Пациентка из Калуги с одним из самых долгих случаев заболевания COVID-19 в мире никого не заразила, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Международной
наука
здоровье - общество
калуга
коронавирус covid-19
здоровье - общество, калуга, коронавирус covid-19
Наука, Здоровье - Общество, Калуга, Коронавирус COVID-19
Появились подробности о пациентке из Калуги, болевшей COVID-19 два года

РИА Новости: болевшая COVID-19 два года пациентка из Калуги никого не заразила

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пациентка из Калуги с одним из самых долгих случаев заболевания COVID-19 в мире никого не заразила, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Международной лаборатории статистической и вычислительной геномики ФКН НИУ ВШЭ Галина Клинк.
«
"В ходе эволюции в вирусе появлялись мутации, пересекающиеся с вариантом омикрон. Но, в отличие от последнего, наша пациентка за время своей болезни никого не заразила. Скорее всего, дело в том, что естественный отбор, действующий внутри пациента, и отбор, действующий при передаче между людьми, разный", - сказала Клинк.
Ранее международная группа исследователей при участии ученых из НИУ ВШЭ изучила необычный образец вируса SARS-CoV-2 у ВИЧ-положительной пациентки из Калуги. Генетический анализ позволил выявить множественные мутации и установить, что вирус эволюционировал в организме на протяжении двух лет.
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Калуге выявили самый долгий случай заражения коронавирусом
27 ноября, 15:02
 
НаукаЗдоровье - ОбществоКалугаКоронавирус COVID-19
 
 
