https://ria.ru/20251223/covid-2064010474.html
Появились подробности о пациентке из Калуги, болевшей COVID-19 два года
Появились подробности о пациентке из Калуги, болевшей COVID-19 два года
Пациентка из Калуги с одним из самых долгих случаев заболевания COVID-19 в мире никого не заразила, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Международной РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T09:51:00+03:00
2025-12-23T09:51:00+03:00
2025-12-23T09:51:00+03:00
наука
здоровье - общество
калуга
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589388898_0:0:3278:1844_1920x0_80_0_0_04e28bbefa6e566679964af68a6b32b9.jpg
https://ria.ru/20251127/kaluga-2058050646.html
калуга
Появились подробности о пациентке из Калуги, болевшей COVID-19 два года
РИА Новости: болевшая COVID-19 два года пациентка из Калуги никого не заразила