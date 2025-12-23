https://ria.ru/20251223/cherkassy-2064000626.html
На окраине Черкасс прогремел взрыв
Взрыв прогремел на окраине Черкасс на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.12.2025
