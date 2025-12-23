Рейтинг@Mail.ru
На окраине Черкасс прогремел взрыв
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 23.12.2025
На окраине Черкасс прогремел взрыв
На окраине Черкасс прогремел взрыв
На окраине Черкасс прогремел взрыв
Взрыв прогремел на окраине Черкасс на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.12.2025
На окраине Черкасс прогремел взрыв

На окраине Черкасс во время воздушной тревоги прогремел взрыв

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел на окраине Черкасс на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
«
"На окраине Черкасс был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Николаевской области при ударе по аэродрому ВСУ поражен склад с ракетами
