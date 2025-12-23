В Челябинске ГАИ составила протокол на водителя, наехавшего на мужчину

ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек - РИА Новости. ГАИ составила три протокола на автонарушителя, "прокатившего" на капоте водителя автомобиля Nissan, в который он врезался в Челябинске и скрылся, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По предварительным данным городской ГАИ, в понедельник в 17.37 (15.37 мск) в Челябинске на улице Братьев Кашириных Hyundai столкнулся с Nissan, остановившимся перед перекрестком на светофоре, после чего скрылся с места ДТП. Водитель Nissan начал преследование скрывшегося автомобиля и позже догнал его, когда виновник ДТП остановился на светофоре. В тот момент, когда водитель автомобиля Nissan, выйдя из своего транспортного средства, попытался остановить виновника аварии, последний резко тронулся с места, совершив наезд на второго участника, "прокатив" его несколько метров на капоте, а затем покинул место ДТП. В результате водитель Nissan получил травмы.
"В отношении автонарушителя составлено два административных материала по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП и один протокол - по части 3 данной статьи за невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употребления алкогольных напитков после ДТП", - говорится в сообщении.
