Житель Челябинска прокатил на капоте водителя, в машину которого врезался

"Водитель автомобиля Nissan начал преследование скрывшегося автомобиля, догнал его напротив дома 101б по ул. Каслинской. Виновник ДТП остановился перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. В тот момент, когда водитель автомобиля Nissan, выйдя из своего транспортного средства, попытался остановить виновника аварии, последний резко тронулся с места, совершив наезд на второго участника, прокатив его несколько метров на капоте, а затем покинул место ДТП", - говорится в сообщении.