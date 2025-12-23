https://ria.ru/20251223/cheljabinsk-2064077691.html
Житель Челябинска прокатил на капоте водителя, в машину которого врезался
Житель Челябинска прокатил на капоте водителя, в машину которого врезался - РИА Новости, 23.12.2025
Житель Челябинска прокатил на капоте водителя, в машину которого врезался
Водитель Nissan, в машину которого врезался Hyundai в Челябинске и уехал, настиг обидчика, вышел на проезжую часть, но оказался на капоте и получил травмы,... РИА Новости, 23.12.2025
челябинск
Житель Челябинска прокатил на капоте водителя, в машину которого врезался
Житель Челябинска прокатил на капоте водителя, в Nissan которого врезался
ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек - РИА Новости.
Водитель Nissan, в машину которого врезался Hyundai в Челябинске и уехал, настиг обидчика, вышел на проезжую часть, но оказался на капоте и получил травмы, виновник ДТП задержан, сообщила
пресс-служба городской ГАИ.
По предварительным данным ГАИ
, 22 декабря в 17.37 (15.37 мск) в Челябинске
на улице Братьев Кашириных Hyundai столкнулся с Nissan, остановившимся перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора, после чего скрылся с места ДТП.
"Водитель автомобиля Nissan начал преследование скрывшегося автомобиля, догнал его напротив дома 101б по ул. Каслинской. Виновник ДТП остановился перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. В тот момент, когда водитель автомобиля Nissan, выйдя из своего транспортного средства, попытался остановить виновника аварии, последний резко тронулся с места, совершив наезд на второго участника, прокатив его несколько метров на капоте, а затем покинул место ДТП", - говорится в сообщении.
В результате травмы получил водитель Nissan, уточняется в сообщении.
Сотрудниками Госавтоинспекции Челябинска водитель Hyundai, скрывшийся с места ДТП, был установлен и доставлен в ГАИ для дальнейшего разбирательства, отмечает пресс-служба.