Новый глава Минобороны Чехии отклонил приглашение посетить Украину

Бабиш — лидер движения ANO ("Акция недовольных граждан"), выигравшего в октябре парламентские выборы. Его назначили новым премьером 9 декабря. Политик подчеркивал, что вместо проблем Украины чешскому правительству следует больше заниматься внутренней политикой. Он также заявлял, что не потратит из госбюджета на помощь Киеву ни одной кроны.