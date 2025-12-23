Рейтинг@Mail.ru
09:13 23.12.2025 (обновлено: 10:36 23.12.2025)
Новый глава Минобороны Чехии отклонил приглашение посетить Украину

Министр обороны Чехии генерал Яромир Зуна
Министр обороны Чехии генерал Яромир Зуна. Архивное фото
ПРАГА, 23 дек — РИА Новости. Новый глава Минобороны Чехии генерал Яромир Зуна отверг предложение приехать в Киев, сообщил спикер палаты депутатов парламента и лидер движения SPD Томио Окамура.
"Министр обороны не принял приглашение посетить Украину, которое он получил", — сказал он на пресс-конференции.

На ней также присутствовал Зуна, но он не стал комментировать решение. Позднее спикер парламента подчеркнул, что любая поддержка Киева должна вести к миру. Окамура подтвердил, что движение выступает против закупки оружия для ВСУ из чешского бюджета.
По его словам, Минобороны страны должно представить документацию для прекращения участия в инициативе по поставке боеприпасов Украине.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в середине декабря, что Прага не возьмет на себя гарантии по финансированию Киева.

Бабиш — лидер движения ANO ("Акция недовольных граждан"), выигравшего в октябре парламентские выборы. Его назначили новым премьером 9 декабря. Политик подчеркивал, что вместо проблем Украины чешскому правительству следует больше заниматься внутренней политикой. Он также заявлял, что не потратит из госбюджета на помощь Киеву ни одной кроны.

