Рейтинг@Mail.ru
Архивы показали слова Буша-младшего Путину о России - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/bush-2064190866.html
Архивы показали слова Буша-младшего Путину о России
Архивы показали слова Буша-младшего Путину о России - РИА Новости, 23.12.2025
Архивы показали слова Буша-младшего Путину о России
Бывший президент США Джордж Буш-младший признавался президенту России Владимиру Путину, что считает Россию частью Запада, а не его врагом, следует из... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T20:51:00+03:00
2025-12-23T20:51:00+03:00
в мире
россия
сша
словения
владимир путин
джордж буш (младший)
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849217653_0:116:1200:791_1920x0_80_0_0_64391cce5d72e0feed8198d4e9a66da9.jpg
https://ria.ru/20251223/vens-2064187544.html
https://ria.ru/20251223/turtsija-2063990976.html
россия
сша
словения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849217653_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_5c8164f287e7b2bca291c40319a7cfcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, словения, владимир путин, джордж буш (младший), такер карлсон, нато
В мире, Россия, США, Словения, Владимир Путин, Джордж Буш (младший), Такер Карлсон, НАТО
Архивы показали слова Буша-младшего Путину о России

NAA: Буш-младший заверял Путина, что считал РФ не врагом Запада, а его частью

© AP Photo / APTNПрезидент США Джордж Буш
Президент США Джордж Буш - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / APTN
Президент США Джордж Буш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш-младший признавался президенту России Владимиру Путину, что считает Россию частью Запада, а не его врагом, следует из рассекреченных протоколов правительства США, опубликованных исследовательской организацией "Архив национальной безопасности" (National Security Archive).
"Россия - часть Запада, а не его враг", - говорил Буш-младший Путину в июне 2001 года во время встречи в Словении.
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В США массово поддержали Вэнса как преемника Трампа, сообщает NBC
Вчера, 20:19
Более того, Буш назвал встречу с российским лидером самой важной частью своей международной поездки.
"Я не скажу этого публично, но это самая важная встреча в моей поездке. Все за ней наблюдают", - сказал он Путину в начале разговора.
Президент США также заверял, что риска столкновения между Россией и Соединенными Штатами нет.
При этом, согласно опубликованной расшифровке разговора двух лидеров, каждый раз когда Путин поднимал вопросы касательно международных отношений, его американский коллега отвечал довольно уклончиво и обращался к теме свободы прессы.
Президент Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Турции заявили о стремлении США к сближению с Россией
Вчера, 05:38
 
В миреРоссияСШАСловенияВладимир ПутинДжордж Буш (младший)Такер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала