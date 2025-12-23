ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш-младший признавался президенту России Владимиру Путину, что считает Россию частью Запада, а не его врагом, следует из рассекреченных протоколов правительства США, опубликованных исследовательской организацией "Архив национальной безопасности" (National Security Archive).
"Россия - часть Запада, а не его враг", - говорил Буш-младший Путину в июне 2001 года во время встречи в Словении.
Более того, Буш назвал встречу с российским лидером самой важной частью своей международной поездки.
"Я не скажу этого публично, но это самая важная встреча в моей поездке. Все за ней наблюдают", - сказал он Путину в начале разговора.
При этом, согласно опубликованной расшифровке разговора двух лидеров, каждый раз когда Путин поднимал вопросы касательно международных отношений, его американский коллега отвечал довольно уклончиво и обращался к теме свободы прессы.
Президент Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".