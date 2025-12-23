Архивы показали слова Буша-младшего Путину о России

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш-младший признавался президенту России Владимиру Путину, что считает Россию частью Запада, а не его врагом, следует из рассекреченных протоколов правительства США, опубликованных исследовательской организацией "Архив национальной безопасности" ( Бывший президент США Джордж Буш-младший признавался президенту России Владимиру Путину, что считает Россию частью Запада, а не его врагом, следует из рассекреченных протоколов правительства США, опубликованных исследовательской организацией "Архив национальной безопасности" ( National Security Archive ).

"Россия - часть Запада, а не его враг", - говорил Буш-младший Путину в июне 2001 года во время встречи в Словении

Более того, Буш назвал встречу с российским лидером самой важной частью своей международной поездки.

"Я не скажу этого публично, но это самая важная встреча в моей поездке. Все за ней наблюдают", - сказал он Путину в начале разговора.

Президент США также заверял, что риска столкновения между Россией и Соединенными Штатами нет.

При этом, согласно опубликованной расшифровке разговора двух лидеров, каждый раз когда Путин поднимал вопросы касательно международных отношений, его американский коллега отвечал довольно уклончиво и обращался к теме свободы прессы.