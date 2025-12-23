Рейтинг@Mail.ru
23.12.2025
В Москве обсудят перспективы развития буддизма
В Москве обсудят перспективы развития буддизма
Круглый стол, посвященный перспективам развития буддизма, пройдет во вторник в столице, рассказал РИА Новости президент Ассоциации буддийских общин "Арья... РИА Новости, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Круглый стол, посвященный перспективам развития буддизма, пройдет во вторник в столице, рассказал РИА Новости президент Ассоциации буддийских общин "Арья Сангха" Александр Бугаев.
"Это будет тематическая встреча представителей правительства РФ, ректоров региональных российских университетов, централизованных буддийских организаций и представителей мэрии Москвы с руководителями буддийских центров, благотворительных организаций и издательств. На мероприятии мы обсудим итоги прошедшего в сентябре 2025-го года Международного буддийского Форума в Элисте и перспективы развития буддизма в Москве и регионах", - рассказал Бугаев.
По словам Бугаева, также будут затронуты вопросы внутреннего и межконфессионального взаимодействия, взаимодействие светского и буддийского образования, развитие буддийской инфраструктуры.
Организаторами круглого стола московских буддистов стали Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Ассоциация буддийских общин "Арья Сангха", Московская община буддистов.
