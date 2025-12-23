В Москве обсудят перспективы развития буддизма

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Круглый стол, посвященный перспективам развития буддизма, пройдет во вторник в столице, рассказал РИА Новости президент Ассоциации буддийских общин "Арья Сангха" Александр Бугаев.

По словам Бугаева, также будут затронуты вопросы внутреннего и межконфессионального взаимодействия, взаимодействие светского и буддийского образования, развитие буддийской инфраструктуры.