В Москве обсудят перспективы развития буддизма
Круглый стол, посвященный перспективам развития буддизма, пройдет во вторник в столице, рассказал РИА Новости президент Ассоциации буддийских общин "Арья... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T08:01:00+03:00
религия
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Круглый стол, посвященный перспективам развития буддизма, пройдет во вторник в столице, рассказал РИА Новости президент Ассоциации буддийских общин "Арья Сангха" Александр Бугаев.
"Это будет тематическая встреча представителей правительства РФ
, ректоров региональных российских университетов, централизованных буддийских организаций и представителей мэрии Москвы
с руководителями буддийских центров, благотворительных организаций и издательств. На мероприятии мы обсудим итоги прошедшего в сентябре 2025-го года Международного буддийского Форума в Элисте
и перспективы развития буддизма в Москве и регионах", - рассказал Бугаев
.
По словам Бугаева, также будут затронуты вопросы внутреннего и межконфессионального взаимодействия, взаимодействие светского и буддийского образования, развитие буддийской инфраструктуры.
Организаторами круглого стола московских буддистов стали Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Ассоциация буддийских общин "Арья Сангха", Московская община буддистов.