Восемь бизнесменов присоединились к региональному бренду "Сделано на Ямале"
23.12.2025
Восемь бизнесменов присоединились к региональному бренду "Сделано на Ямале"
Восемь представителей бизнеса, ведущих торговую деятельность, получили разрешение на использование регионального бренда "Сделано на Ямале", сообщает... РИА Новости, 23.12.2025
Восемь бизнесменов присоединились к региональному бренду "Сделано на Ямале"
Восемь бизнесменов получили возможность использовать бренд "Сделано на Ямале"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Восемь представителей бизнеса, ведущих торговую деятельность, получили разрешение на использование регионального бренда "Сделано на Ямале", сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, они прошли конкурсный отбор, стали обладателями сертификата и получили доступ к комплексу мер от центра "Мой бизнес". На данный момент общее число компаний и предпринимателей, использующих знак "Сделано на Ямале", достигло 78.
Статус дает дополнительные преимущества владельцам бизнеса: привлекает покупателей и снижает расходы на рекламу. Продукция участников проекта размещается на специальной онлайн-витрине "Сделано на Ямале", доступна покупателям российских маркетплейсов и сопровождается услугой по профессиональной фотосъемке товаров.
"Благодаря запуску конкурса мы смогли расширить круг участников, привлекая новых предпринимателей к использованию бренда. Это дает возможность оказать им всестороннюю поддержку, которая способствует повышению узнаваемости продукции и расширению рынков сбыта", - отметил управляющий регионального центра "Мой бизнес" Александр Курзаев, его слова приводит пресс-служба.
Заявочная кампания для участия в конкурсном отборе на использование знака "Сделано на Ямале" проводилась в октябре и ноябре этого года. Сертификаты победителям вручили в рамках проведения предновогодних ярмарок. Они прошли в семи городах округа с 12 по 21 декабря. Продукцию под брендом "Сделано на Ямале" представили в Салехарде, Надыме, Лабытнанги, Ноябрьске, Губкинском, Тарко-Сале и Муравленко.