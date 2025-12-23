Восемь бизнесменов присоединились к региональному бренду "Сделано на Ямале"

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Восемь представителей бизнеса, ведущих торговую деятельность, получили разрешение на использование регионального бренда "Сделано на Ямале", сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, они прошли конкурсный отбор, стали обладателями сертификата и получили доступ к комплексу мер от центра "Мой бизнес". На данный момент общее число компаний и предпринимателей, использующих знак "Сделано на Ямале", достигло 78.

Статус дает дополнительные преимущества владельцам бизнеса: привлекает покупателей и снижает расходы на рекламу. Продукция участников проекта размещается на специальной онлайн-витрине "Сделано на Ямале", доступна покупателям российских маркетплейсов и сопровождается услугой по профессиональной фотосъемке товаров.

"Благодаря запуску конкурса мы смогли расширить круг участников, привлекая новых предпринимателей к использованию бренда. Это дает возможность оказать им всестороннюю поддержку, которая способствует повышению узнаваемости продукции и расширению рынков сбыта", - отметил управляющий регионального центра "Мой бизнес" Александр Курзаев, его слова приводит пресс-служба.