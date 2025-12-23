Против боевика ВСУ, расстрелявшего пленного российского бойца, завели дело

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уголовное дело заведено против боевика ВСУ, который застрелил взятого в плен в ДНР бойца ВС РФ, заявившего, что пришел освобождать Украину от нацизма, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части А-7036 вооруженных формирований Украины солдата Алексея Петракова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ) и пунктом "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам идеологической и политической ненависти)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в августе 2025 года Петраков, находясь в подвале частного дома в населенном пункте Зеленое Поле в ДНР, взял в плен российского военнослужащего.
"При этом российский военнослужащий сказал Петракову, что пришел освобождать Украину от нацизма и всячески поддерживает проведение специальной военной операции. Петраков, разозлившись на слова пленного, а также убедившись, что он не имеет при себе оружия, средств индивидуальной бронезащиты и не представляет какой-либо угрозы, расстрелял его из автомата", - рассказали в СК.
Подчеркивается, что 15 августа в ходе боевых действий Петраков сдался в плен военнослужащим ВС РФ.
