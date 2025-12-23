Против боевика ВСУ, расстрелявшего пленного российского бойца, завели дело

«

"Возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части А-7036 вооруженных формирований Украины солдата Алексея Петракова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ) и пунктом "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам идеологической и политической ненависти)", - говорится в сообщении.