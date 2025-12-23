В России растет число фирм, занимающихся бухучетом, показало исследование

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский бизнес в текущем году открыл рекордное с 2019 года число фирм, занимающихся бухучетом, финансовым аудитом и налоговым консультированием - почти 9,5 тысяч, выяснили для РИА Новости аналитики Rusprofile.

Так, в январе-ноябре число компаний, предоставляющих такие услуги, выросло на 11% в годовом выражении - до 9 472 компаний. Это максимальное число регистраций с 2019 года, когда уже за весь год было открыто 9 592 фирмы.

При этом уже действуют из числа зарегистрированных 8996 организаций - максимальный уровень с 2014 года.

Аналитики связывают растущее число компаний с усложнением бизнес-среды: стало необходимо подавать больше отчетов, также усилился контроль со стороны Федеральной налоговой службы ( ФНС ).

"Многие компании поняли, что эффективнее и безопаснее делегировать бухгалтерию профессионалам, чем держать собственный штат. Это и запустило новую волну интереса к аутсорсинговым сервисам", - отметил главный финансовый аналитик инвестиционной платформы "Хедлайнер" Дмитрий Щерба.

Также эксперт подчеркнул, что дополнительный импульс отрасли придадут изменения в налоговом законодательстве. Как объяснил Щерба, "повышение ставки НДС до 22%, а также снижение лимита выручки для применения упрощенной системы налогообложения до 20 миллионов рублей в год резко увеличат количество предприятий, обязанных работать с НДС".