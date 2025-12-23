Рейтинг@Mail.ru
S7 открыла продажу билетов на рейс из Новосибирска в китайский Сиань
16:22 23.12.2025
S7 открыла продажу билетов на рейс из Новосибирска в китайский Сиань
S7 открыла продажу билетов на рейс из Новосибирска в китайский Сиань
Самолеты авиакомпании S7. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Авиакомпания S7 ("Сибирь") объявила о начале продажи билетов на новое направление - из Новосибирска в Сиань, следует из пресс-релиза авиаперевозчика.
"S7 Airlines делает своим пассажирам подарок к Новому году, расширяя международную маршрутную сеть, и открывает новое направление из столицы Сибири в Китай. С 30 марта 2026 года авиакомпания начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту НовосибирскСиань. Продажа билетов уже открыта", - говорится в сообщении.
Полеты по новому направлению будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, время в пути составит 4 часа 15 минут, на рейсы заявлен самолет Airbus A320 вместимостью 164 кресел, уточняет компания.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
