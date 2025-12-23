https://ria.ru/20251223/bilety-2064125729.html
S7 открыла продажу билетов на рейс из Новосибирска в китайский Сиань
Авиакомпания S7 ("Сибирь") объявила о начале продажи билетов на новое направление - из Новосибирска в Сиань, следует из пресс-релиза авиаперевозчика. РИА Новости, 23.12.2025
Авиакомпания S7 началу продажу билетов на рейс из Новосибирска в китайский Сиань