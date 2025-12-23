В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед

Как уточнили в ведомстве, толщина льда в этом месте около 15 сантиметров. Переправа была официально открыта только для пешеходов. Выезд транспорта запрещён. Водитель нарушил требования безопасности, пострадавших нет лишь по счастливой случайности, уточнили в МЧС.