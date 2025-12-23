Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 23.12.2025 (обновлено: 10:04 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/benzovoz-2064011309.html
В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед
В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед - РИА Новости, 23.12.2025
В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед
Бензовоз с топливом провалился на ледовой переправе в Мезенском округе Архангельской области, водитель жив, угрозы загрязнения окружающей среды нет, сообщили в... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T09:58:00+03:00
2025-12-23T10:04:00+03:00
происшествия
архангельская область
архангельск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
аи-92
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064011956_0:151:1280:871_1920x0_80_0_0_970d058a96298e6b186d23e584f03e74.jpg
https://ria.ru/20250310/ufa-2003992822.html
архангельская область
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064011956_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b84c98b5e8c257aab00c4ffdb89ab660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, архангельская область, архангельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аи-92
Происшествия, Архангельская область, Архангельск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), АИ-92
В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед

Бензовоз с топливом провалился под лед на переправе в Архангельской области

© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской областиБензовоз с топливом провалился под лед на переправе в Мезенском округе Архангельской области
Бензовоз с топливом провалился под лед на переправе в Мезенском округе Архангельской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Архангельской области
Бензовоз с топливом провалился под лед на переправе в Мезенском округе Архангельской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. Бензовоз с топливом провалился на ледовой переправе в Мезенском округе Архангельской области, водитель жив, угрозы загрязнения окружающей среды нет, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Инцидент произошел поздно вечером в понедельник. "На 344-м километре автодороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Мезень под лёд провалился автомобиль "Камаз" (бензовоз), принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Транспортное средство было загружено топливом АИ-92 объёмом 10 м³", - сообщили в МЧС.
Как уточнили в ведомстве, толщина льда в этом месте около 15 сантиметров. Переправа была официально открыта только для пешеходов. Выезд транспорта запрещён. Водитель нарушил требования безопасности, пострадавших нет лишь по счастливой случайности, уточнили в МЧС.
"Угрозы загрязнения нет, топливо сегодня откачают", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Действие пешеходной ледовой переправы временно приостановлено до восстановления. Работы по стабилизации автомобиля будут проводиться силами собственника.
Кадры с автомобилем, провалившимся под землю в Уфе - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Уфе автомобиль провалился под землю
10 марта, 06:27
 
ПроисшествияАрхангельская областьАрхангельскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АИ-92
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала