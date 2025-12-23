https://ria.ru/20251223/benzovoz-2064011309.html
В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед
В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед - РИА Новости, 23.12.2025
В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед
Бензовоз с топливом провалился на ледовой переправе в Мезенском округе Архангельской области, водитель жив, угрозы загрязнения окружающей среды нет, сообщили в... РИА Новости, 23.12.2025
В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед
Бензовоз с топливом провалился под лед на переправе в Архангельской области