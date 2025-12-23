Семья исчезла в один день: почему вдову и сыновей дипломата никто не искал?

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эта мрачная история началась в 2000-е и растянулась на долгих двенадцать лет. Вдова дипломата Виктора Белецкого — Римма — и ее сыновья от второго брака неожиданно исчезли.

По одной из версий следствия, с их пропажей может могло быть связано баснословное наследство покойного мужа.

Кошмар, произошедший 12 лет назад

Карьера известного советского дипломата, чрезвычайного и полномочного посла Виктора Белецкого, складывалась блистательно: его профессиональный путь пролегал через Австрию, ГДР, Чехословакию и Нидерланды. Уйдя с государственной службы, Виктор Николаевич успешно реализовал себя в бизнесе и посвятил время семье, воспитанию детей и внуков.

Дипломат скончался в 1998 году, успев к своим 70 годам обеспечить близких солидным наследством. После смерти Белецкого его вдова Римма вновь вышла замуж — за украинца Олега Баева, который был на одиннадцать лет ее моложе. В этом браке родились два мальчика. В 2013 году Илье исполнилось 12 лет, а его брату Глебу — всего 10. И именно тогда, в конце мая, произошло необъяснимое: Римма, ее дети и даже домашняя кошка бесследно исчезли.

Сбежала с детьми и кошкой?

Никто не хватился домочадцев. Самое удивительное, что на тот момент в полицию никто и не обращался – ни супруг, ни дочь от первого брака. Единственным, кто забил тревогу, стал адвокат семьи, Ролан Эминов. Не сумев дозвониться до клиентки, он начал собственные поиски.

Тогда же удалось узнать, что братья, например, не пришли на школьную линейку 1 сентября. Более того, их, оказывается, весь учебный год не видели. И не волновались.

Официальное расследование началось лишь в сентябре, спустя четыре месяца после пропажи, да и то исключительно благодаря настойчивости адвоката , передает "Комсомольская правда". Вскоре из Следственного комитета пришел ответ: "В возбуждении уголовного дела по факту безвестного отсутствия Белецкой Риммы с детьми по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ "Убийство", отказать в связи с отсутствием события преступления".

Пытался вломиться и угрожал оружием

Цепочка начала выстраиваться — у следствия действительно не было ни малейшего намека на трагический исход. В школе, например, заявляли: было заявление, в котором мать мальчиков забрала детей на две недели раньше окончания учебного года. Выглядело все так, будто бы семья собралась в поездку.

Муж Риммы Олег Баев позже рассказал следствию, что якобы его супруга была изрядно напугана. Оказывается, с 2006 по 2008 год некий бизнесмен Игорь Самсонов арендовал у нее роскошный загородный дом площадью 450 квадратных метров в элитном поселке на Рублевке. Однако вскоре он перестал вносить плату, а в мае 2012 года наотрез отказался освобождать помещение по требованию хозяйки.

Возвращать собственность пришлось радикальными мерами. Вместе с зятем, мужем своей старшей дочери Валерии Александром Кузминым, Белецкая дождалась, когда в особняке никого из семейства Самсонова не будет, и сменила замки. А пожитки бизнесмена сложила по мешкам. Ответная реакция бизнесмена была агрессивной: по слухам, он пытался вломиться на территорию и даже угрожал оружием. Напуганная женщина была вынуждена вызвать полицию.

В ответ Самсонов подал встречное заявление, обвинив Белецкую в краже икон, столового серебра и других ценностей на астрономическую сумму в 23 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело, для ведения которого Римме и потребовался адвокат — тот самый, который, собственно, и забил тревогу о ее исчезновении. Всем, включая следователей, версия о бегстве Белецкой с детьми от уголовного преследования на тот момент времени казалась логичной.

"Да он просто альфонс!"

Следователям все же пришлось распутывать этот узел. Дело обрастало новыми деталями и подробностями. Чего только стоили показания мужа и старшей дочери пропавшей.

Последняя винила во всем отчима, мол, он вел себя в семье грубо, злоупотреблял спиртным. Валерия была уверена, что у Баева, к ее матери был исключительно меркантильный интерес — завладеть всеми материальными благами.

"Баев хотел уничтожить их семью из-за личного обогащения, чтобы заполучить все имущество, — цитирует показания Валерии "КП". — Когда родился брат Глеб, он просил мать, чтобы она переписала на него какое-нибудь имущество, поскольку он ощущал себя неполноценным и говорил, что над ним смеются знакомые, считая его альфонсом".

Баев, в свою очередь, утверждал — это его якобы пытались выжить из семьи. Но после того, как Римма с мальчиками пропала, в особняке поселилась ее старшая дочь с мужем. Стало ясно, что "альфонс" Баев, если и хотел завладеть домом, уже упустил возможность.

Поэтому следователи переключились на Валерию

Где же находятся тела?

Через год после таинственного исчезновения Риммы Белецкой адвокату наконец удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье "Похищение человека".

Спустя еще два года его настойчивость привела к повторному осмотру квартиры, откуда пропала женщина с детьми. Именно тогда эксперты обнаружили то, что было упущено ранее: мельчайшие, тщательно замытые следы крови. Это открытие кардинально изменило ход расследования, и дело было переквалифицировано в "Убийство".

Сегодня главными фигурантами этого дела стали дочь дипломата Валерия Белецкая и ее супруг Александр Кузмин, задержанные по подозрению в расправе над Риммой Белецкой и ее сыновьями. По версии следствия, мотивом для дочери могло стать желание завладеть наследством.

Адвокат, кстати, еще на ранних этапах указывал на странное поведение Валерии. Она, вопреки всякой логике, почти не участвовала в поисках матери, упорно настаивая на версии о ее добровольном бегстве с детьми. Девушка даже утверждала, что получала от матери телефонный звонок уже после исчезновения, но не смогла представить этому никаких доказательств.