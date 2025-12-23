Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении подростка на семью в Сочи - РИА Новости, 23.12.2025
23:55 23.12.2025
Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении подростка на семью в Сочи
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения подростка на членов семьи в Сочи, сообщили... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T23:55:00+03:00
2025-12-23T23:55:00+03:00
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, сочи, россия, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении подростка на семью в Сочи

Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении подростка на членов семьи в Сочи

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения подростка на членов семьи в Сочи, сообщили в Следственном комитете России.
"Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения несовершеннолетнего на членов семьи в Краснодарском крае. Вечером 22 декабря в Сочи 17-летний юноша нанес смертельные травмы своей матери и ранил 11-летнего младшего брата", - говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что пострадавший ребенок был госпитализирован.
Во вторник в краевом управлении СК сообщили, что подросток в Сочи подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата, при этом тело самого фигуранта было обнаружено на месте преступления. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Сочи ранее сообщала, что контролирует ход расследования дела о погибшем подростке и даст оценку действиям органов и учреждений системы профилактики по соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Бурятии отец и сын получили по 16 лет за убийство знакомого на лесопилке
18 декабря, 09:48
 
ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
