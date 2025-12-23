Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении подростка на семью в Сочи

СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения подростка на членов семьи в Сочи, сообщили в Следственном комитете России.
"Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения несовершеннолетнего на членов семьи в Краснодарском крае. Вечером 22 декабря в Сочи 17-летний юноша нанес смертельные травмы своей матери и ранил 11-летнего младшего брата", - говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что пострадавший ребенок был госпитализирован.
Во вторник в краевом управлении СК сообщили, что подросток в Сочи подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата, при этом тело самого фигуранта было обнаружено на месте преступления. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Сочи ранее сообщала, что контролирует ход расследования дела о погибшем подростке и даст оценку действиям органов и учреждений системы профилактики по соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.