Спасатели спасают животных из озера Узеть в Бирском районе в Уфе. Архивное фото

Спасатели спасают животных из озера Узеть в Бирском районе в Уфе

Фермер в Башкирии потерял около 20 миллионов рублей из-за гибели овец

УФА, 23 дек - РИА Новости. Около 20 миллионов рублей потеряло фермерское хозяйство, овцы которого утонули в озере в Бирском районе в Башкирии, сообщил РИА Новости хозяин отары Тагар Усюбян.

Сам фермер ранее сообщал РИА Новости, что могли утонуть более 1 тысячи животных, а причиной гибели овец стала непогода. Фермер рассказал, что понес и продолжает нести большие убытки.

"Это сколько я овец потерял, а еще мне нужно оплачивать работы спасателей и отправлять тела погибших животных в скотомогильник в Елабугу в соседний Татарстан. По моим подсчетам, ущерб составил 20 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в его фермерском хозяйстве содержатся 6 тысяч овец, 350 лошадей и 1,5 тысяч голов крупнорогатого скота.