https://ria.ru/20251223/bashkirija-2063998203.html
Фермер в Башкирии потерял около 20 миллионов рублей из-за гибели овец
Фермер в Башкирии потерял около 20 миллионов рублей из-за гибели овец - РИА Новости, 23.12.2025
Фермер в Башкирии потерял около 20 миллионов рублей из-за гибели овец
Около 20 миллионов рублей потеряло фермерское хозяйство, овцы которого утонули в озере в Бирском районе в Башкирии, сообщил РИА Новости хозяин отары Тагар... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T07:54:00+03:00
2025-12-23T07:54:00+03:00
2025-12-23T07:54:00+03:00
происшествия
бирский район
елабуга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063689608_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_03b560fa33f437a3a07cdd85d745ef16.jpg
https://ria.ru/20251222/bashkirija-2063936225.html
бирский район
елабуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063689608_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0b22682b4cd32b378c587963c1434a38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бирский район, елабуга
Происшествия, Бирский район, Елабуга
Фермер в Башкирии потерял около 20 миллионов рублей из-за гибели овец
Фермер в Башкирии, у которого утонули овцы, потерял около 20 миллионов рублей
УФА, 23 дек - РИА Новости. Около 20 миллионов рублей потеряло фермерское хозяйство, овцы которого утонули в озере в Бирском районе в Башкирии, сообщил РИА Новости хозяин отары Тагар Усюбян.
Сам фермер ранее сообщал РИА Новости, что могли утонуть более 1 тысячи животных, а причиной гибели овец стала непогода. Фермер рассказал, что понес и продолжает нести большие убытки.
"Это сколько я овец потерял, а еще мне нужно оплачивать работы спасателей и отправлять тела погибших животных в скотомогильник в Елабугу
в соседний Татарстан. По моим подсчетам, ущерб составил 20 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства.
Он сообщил, что в его фермерском хозяйстве содержатся 6 тысяч овец, 350 лошадей и 1,5 тысяч голов крупнорогатого скота.
Инцидент произошел на озере Узеть в Бирском районе
. Местные издания сообщали, что при переправке отары через водоем тонкий лед не выдержал, и овцы оказались в воде. Фермер сообщал, что утонули 200-300 овец. При этом водолазы за два дня извлекли из озера тела 780 животных. Одного барана нашли живым, он ходил по льду водоема. Ветеринары сообщали РИА Новости, что не нашли инфекции в анализах овец, животные были привиты и не опасны для экологии.