Балет "Щелкунчик" покажут в 300 российских кинотеатрах

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Показы новогоднего балета "Щелкунчик" Большого театра пройдут 30 и 31 декабря в 300 кинотеатрах России, Узбекистана и Белоруссии, сообщили в пресс-службе Большого театра.
"Главный балет сезона на больших экранах 30 и 31 декабря увидят зрители 300 кинотеатров России, Узбекистана и Беларуси", - говорится в сообщении.
В театре напомнили, что легендарный балет "Щелкунчик" П. И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича в этом году можно будет увидеть не только на Исторической сцене Большого театра, но и в более чем 300 кинотеатрах России и на отдельных арт-площадках в Узбекистане и Белоруссии. Также самый новогодний балет сезона можно будет увидеть в премьерном зале столичного киноцентра "Октябрь". Дистрибьютором выступит компания Кино.Арт.Про.
Балет покажут в сети кинотеатров "КАРО" 30 и 31 декабря в записи. Партию Мари исполняет прима Елизавета Кокорева, а Щелкунчика-принца - премьер Артем Овчаренко. За дирижерским пультом - маэстро Валерий Гергиев.
