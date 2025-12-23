Ученые создали цифровую базу уникальных растений на Байкале

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Специалисты создали цифровую базу "Зеленая платформа", в которую включили десятки уникальных растений Байкала, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда "Озеро Байкал".

"С мая по сентябрь 2025 года ученые ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" провели полевую работу. Обследовано 26 специальных площадок, где эксперты скрупулезно подсчитывали растения, оценивали их состояние, возраст, измеряли и фиксировали все изменения в среде обитания. Десятки растений были сфотографированы, а их точные координаты внесены в списки, ставшие впоследствии основой для цифровой базы данных", — сказали там.

В фонде отметили, что проект посвящен изучению и сохранению редких и исчезающих видов растений особой территории Приольхонья и острова Ольхон

"Эндемичные виды растений, которые не встречаются больше нигде в мире, нередко или находятся под угрозой исчезновения, или нуждаются в тщательном анализе ученых. В этом году в фокусе внимания науки оказались пять героев байкальских песков и степей: астрагал ольхонский, черепоплодник почтишерстистый (или щетинистоватый), остролодочник трехлисточковый, копеечник зундукский и местные виды тимьяна. Все они, кроме тимьяна, занесены в Красные книги России и регионов, а тимьян сильно страдает из-за сбора туристами и выпаса скота", — добавили в организации.

Все эти эндемики помогают предотвращать эрозию и разрушение берегов Ольхона — корнями и побегами они скрепляют подвижные пески, рассказали в фонде.

"Черепоплодник почтишерстистый при этом носит собственную "шубу" из серебристых волосков, которая отражает палящее солнце и сохраняет влагу. Астрагал ольхонский — живой свидетель ледниковой эпохи, реликт, сохранившийся только на Ольхоне. Тимьян — природная аптека, сильный и мощный аромат которого усиливается в жару; он как бы выдыхает эфирные масла, а они в свою очередь защищают растение от перегрева", — объяснили в пресс-службе".