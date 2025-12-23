Рейтинг@Mail.ru
Ученые создали цифровую базу уникальных растений на Байкале - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:28 23.12.2025 (обновлено: 11:29 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/bajkal-2064007930.html
Ученые создали цифровую базу уникальных растений на Байкале
Ученые создали цифровую базу уникальных растений на Байкале - РИА Новости, 23.12.2025
Ученые создали цифровую базу уникальных растений на Байкале
Специалисты создали цифровую базу "Зеленая платформа", в которую включили десятки уникальных растений Байкала, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T09:28:00+03:00
2025-12-23T11:29:00+03:00
хорошие новости
ольхон
россия
байкал
наука
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144706/27/1447062787_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5bfea869c48badbd5f310a303052b367.jpg
https://ria.ru/20251206/paleontologiya-2060251179.html
https://ria.ru/20251124/nauka-2055407925.html
ольхон
россия
байкал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144706/27/1447062787_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23a6e3c07e77c0cc0984207a769145e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольхон, россия, байкал, наука, общество
Хорошие новости, Ольхон, Россия, Байкал, Наука, Общество
Ученые создали цифровую базу уникальных растений на Байкале

РИА Новости: в Прибайкалье обследовали 26 площадок для создания базы растений

© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкОстров Ольхон на озере Байкал и пролив Малое море
Остров Ольхон на озере Байкал и пролив Малое море - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Остров Ольхон на озере Байкал и пролив Малое море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Специалисты создали цифровую базу "Зеленая платформа", в которую включили десятки уникальных растений Байкала, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда "Озеро Байкал".
"С мая по сентябрь 2025 года ученые ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" провели полевую работу. Обследовано 26 специальных площадок, где эксперты скрупулезно подсчитывали растения, оценивали их состояние, возраст, измеряли и фиксировали все изменения в среде обитания. Десятки растений были сфотографированы, а их точные координаты внесены в списки, ставшие впоследствии основой для цифровой базы данных", — сказали там.
Голова мумифицированного детеныша гомотерия Мэтэн, обнаруженного на реке Бадяриха в Абыйском улусе Якутии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Палеонтологи выяснили, что в Сибири обитали саблезубые кошки
6 декабря, 05:24
В фонде отметили, что проект посвящен изучению и сохранению редких и исчезающих видов растений особой территории Приольхонья и острова Ольхон.
"Эндемичные виды растений, которые не встречаются больше нигде в мире, нередко или находятся под угрозой исчезновения, или нуждаются в тщательном анализе ученых. В этом году в фокусе внимания науки оказались пять героев байкальских песков и степей: астрагал ольхонский, черепоплодник почтишерстистый (или щетинистоватый), остролодочник трехлисточковый, копеечник зундукский и местные виды тимьяна. Все они, кроме тимьяна, занесены в Красные книги России и регионов, а тимьян сильно страдает из-за сбора туристами и выпаса скота", — добавили в организации.
Все эти эндемики помогают предотвращать эрозию и разрушение берегов Ольхона — корнями и побегами они скрепляют подвижные пески, рассказали в фонде.
"Черепоплодник почтишерстистый при этом носит собственную "шубу" из серебристых волосков, которая отражает палящее солнце и сохраняет влагу. Астрагал ольхонский — живой свидетель ледниковой эпохи, реликт, сохранившийся только на Ольхоне. Тимьян — природная аптека, сильный и мощный аромат которого усиливается в жару; он как бы выдыхает эфирные масла, а они в свою очередь защищают растение от перегрева", — объяснили в пресс-службе".
Платформа стала основой и для управленческих решений: помогает планировать туристические маршруты так, чтобы не навредить краснокнижным видам, и корректировать охранные зоны национального парка.
Ковыль перистый на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В России "воскресили" лесостепь времен Дмитрия Донского
24 ноября, 07:00
 
Хорошие новостиОльхонРоссияБайкалНаукаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала