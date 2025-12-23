Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили о росте числа иностранных СМИ, готовых понимать суть СВО - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/babakov-2064110761.html
В Госдуме заявили о росте числа иностранных СМИ, готовых понимать суть СВО
В Госдуме заявили о росте числа иностранных СМИ, готовых понимать суть СВО - РИА Новости, 23.12.2025
В Госдуме заявили о росте числа иностранных СМИ, готовых понимать суть СВО
Число иностранных СМИ, готовых видеть и понимать суть происходящего на СВО, растет, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:46:00+03:00
2025-12-23T15:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр бабаков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859065863_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_b824a0ed3bce3e9edd557804c222fa1a.jpg
https://ria.ru/20251029/rossija-2051509752.html
https://ria.ru/20251205/putin-2060099294.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859065863_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6870092678f4b51d7603833df32e395c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр бабаков, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Александр Бабаков, Госдума РФ
В Госдуме заявили о росте числа иностранных СМИ, готовых понимать суть СВО

РИА Новости: Бабаков заявил о росте числа иностранных СМИ, готовых понимать СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Бабаков
Александр Бабаков - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Бабаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Число иностранных СМИ, готовых видеть и понимать суть происходящего на СВО, растет, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия").
"Для нас важно, что растёт число тех, кто готов видеть и понимать суть происходящего, а не довольствоваться упрощёнными нарративами, навязанными западными СМИ", - сказал Бабаков.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Россия готова пустить журналистов в зону окружения противника, заявил Путин
29 октября, 14:58
Политик рассказал агентству, что он провел встречу с группой иностранных журналистов по итогам их пресс-тура на Донбасс и в Крым. По его словам, среди участников пресс-тура – журналисты из США, Италии, Сербии, Перу, Венесуэлы Турции, Пакистана и Индонезии, и в ходе своей поездки они посетили Донецк, Горловку и Авдеевку, Запорожскую область, а также республику Крым.
"Такие встречи и пресс-туры — важный шаг к донесению правды. Наша общая задача – доносить правду, какой бы она не была – горькой или сладкой. Главное – чтобы она была настоящей", - считает Бабаков.
Он напомнил, что причина СВО кроется в западной политике, и это следствие неуважения к безопасности России, экспансии НАТО к российским границам и попыток силой изменить мировой порядок.
"Россия достаточно сильна, чтобы противостоять этому. А в ходе специальной военной операции вскрылась страшная правда: идеология, которую теперь защищают наши оппоненты, имеет прямое отношение к фашизму, который является угрозой для всего человечества. Поэтому мирный договор можно заключать, когда первопричины конфликта будут устранены и урегулированы", - добавил вице-спикер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин заявил о соответствии западных СМИ позициям своих государств
5 декабря, 15:12
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр БабаковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала