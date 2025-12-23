https://ria.ru/20251223/babakov-2064110761.html
В Госдуме заявили о росте числа иностранных СМИ, готовых понимать суть СВО
2025-12-23T15:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр бабаков
госдума рф
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Число иностранных СМИ, готовых видеть и понимать суть происходящего на СВО, растет, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия").
"Для нас важно, что растёт число тех, кто готов видеть и понимать суть происходящего, а не довольствоваться упрощёнными нарративами, навязанными западными СМИ", - сказал Бабаков
.
Политик рассказал агентству, что он провел встречу с группой иностранных журналистов по итогам их пресс-тура на Донбасс
и в Крым
. По его словам, среди участников пресс-тура – журналисты из США
, Италии
, Сербии
, Перу
, Венесуэлы Турции
, Пакистана
и Индонезии
, и в ходе своей поездки они посетили Донецк
, Горловку
и Авдеевку
, Запорожскую область
, а также республику Крым.
"Такие встречи и пресс-туры — важный шаг к донесению правды. Наша общая задача – доносить правду, какой бы она не была – горькой или сладкой. Главное – чтобы она была настоящей", - считает Бабаков.
Он напомнил, что причина СВО кроется в западной политике, и это следствие неуважения к безопасности России
, экспансии НАТО
к российским границам и попыток силой изменить мировой порядок.
"Россия достаточно сильна, чтобы противостоять этому. А в ходе специальной военной операции вскрылась страшная правда: идеология, которую теперь защищают наши оппоненты, имеет прямое отношение к фашизму, который является угрозой для всего человечества. Поэтому мирный договор можно заключать, когда первопричины конфликта будут устранены и урегулированы", - добавил вице-спикер.