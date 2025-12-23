В Госдуме заявили о росте числа иностранных СМИ, готовых понимать суть СВО

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Число иностранных СМИ, готовых видеть и понимать суть происходящего на СВО, растет, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия").

"Для нас важно, что растёт число тех, кто готов видеть и понимать суть происходящего, а не довольствоваться упрощёнными нарративами, навязанными западными СМИ", - сказал Бабаков

"Такие встречи и пресс-туры — важный шаг к донесению правды. Наша общая задача – доносить правду, какой бы она не была – горькой или сладкой. Главное – чтобы она была настоящей", - считает Бабаков.

Он напомнил, что причина СВО кроется в западной политике, и это следствие неуважения к безопасности России , экспансии НАТО к российским границам и попыток силой изменить мировой порядок.