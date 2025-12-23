Китай нанес Японии болезненный удар в мягкое место

Пока Европа пыталась украсть деньги России, а США уговаривали Украину принять суровую реальность, в Азии разворачивались по-настоящему значимые исторические события. На заре человечества (а у астрологов до сих пор) такие события предсказывали по движению звезд. Футурологи XX века ориентируются на движение больших панд. Так надежнее.

Судя по пандам, грядет война. Возможно, ядерная.

Все началось с того, что премьер-министром Японии впервые стала женщина — Санаэ Такаити, за крутость нрава прозванная однопартийцами Талибаном. Нрав проявился быстро и на самом опасном участке: Талибан-сан пригрозила великому китайскому соседу войной.

Это было по-восточному тонко, но все-таки однозначно. Рассуждая о вероятности морской блокады Тайваня со стороны КНР, Такаити назвала ее "угрозой для выживания Японии". Эта формулировка означает, что у правительства в Токио появятся правовые основания для применения военной силы против Китая. А Пекин не то чтобы собирался направить войска к сепаратистскому острову, но считает себя свободным в выборе способов воссоединения страны.

Так китайско-японские отношения обрушились. Упрямство японцев дошло до заявления одного из советников Такаити о желании получить ядерное оружие. Ярость китайцев — до ссылок на Устав ООН, по которому державы-основатели (включая Китай) вправе применять силу для предотвращения агрессии стран гитлеровской оси (в том числе Японии).

В гражданской сфере сейчас фаза санкций, отмены концертов, блокады кинокартин. Власти КНР призвали соотечественников вообще не ездить в Японию из-за "проблем с безопасностью". А раз в Японии для людей небезопасно, то для панд — тем более. Отказав зоопарку Токио в продлении аренды двух бамбуковых медведей, китайцы ударили в самое мягкое место японцев — душу.

С января будущего года в Японии не останется ни одной панды, а панд японцы обожают. Попрощаться с ними выстроились огромные очереди с продажей мест по большим деньгам. В России такой ажиотаж бывает на новогодних показах "Щелкунчика" в Большом театре. Представим, что "Щелкунчик" принадлежит Китаю — и Китай забирает его навсегда на фоне взаимных угроз задействовать армию. Как минимум это обидно.

Но происходящее значимо не из-за чувств японского народа, а из-за того, что большая панда — это теперь плотный сгусток мягкой силы. Главный эмиссар Поднебесной империи. Отражение железной воли великого Дракона.

Применение медведей в геополитике изобрела У Цзэтянь, единственная правящая императрица (а не просто регент) в истории Китая, основавшая собственную династию — Вторую Чжоу — в 690 году нашей эры. Всего она правила 40 лет, слыла и жестокой, и мудрой, расширяла континентальную державу огнем и мечом. А ради дружбы с островной японской империей подарила ее императору пару панд.

В XX веке панда — пушистый символ и важный инструмент борьбы Китая за свою территорию. Пытаясь склонить президента США Рузвельта к более деятельной поддержке китайцев в войне с японцами, жена Чан Кайши с помощью легендарного миссионера и мастера масонской ложи Сычуань Дэвида Грэма добыла и отправила в Америку панд, но они прибыли после бомбардировок Перл-Харбора, когда Рузвельта уже не нужно было уговаривать.

Когда Мао Цзэдун решил наладить отношения с Вашингтоном в пику Москве, он тоже подарил чете Никсон пару панд. Когда решился на партнерство с историческим врагом — Японией, свою пару панд получили японцы. Срочно нужен уран для реакторов? Вот пара панд для Австралии. Необходим импорт медицинских технологий? Для Нидерландов тоже нашлась пара панд.

Что же касается СССР, отношения с ним в первые годы КНР считались по умолчанию хорошими, следовательно, не нуждались в поддержке пандами. Поэтому появление бамбуковых медведей в нашей стране неразрывно связано с Климентом Ефремовичем Ворошиловым. Впервые он увидел большую панду в 1957 году и решил разделить эту радость со всем советским народом: по его запросу власти Китая отправили в Москву самца Ань-Аня и самку Чи-Чи. Но вскоре Чи-Чи вновь оказалась в Пекине, а истинная причина этого — тайна и одно из самых странных решений хаотичного хрущевского периода.

Есть легенда, будто Чи-Чи ошибочно идентифицировали как второго (а значит, лишнего) самца — и вернули, как неликвид с маркетплейса. Однако не может такого быть, чтобы советские зоотехники мальчика от девочки отличить не смогли.

К тому моменту отношения СССР и КНР уже подпортились, а возвращение подарка — страшное оскорбление в восточных культурах. Отверженную Чи-Чи выкупил австрийский брокер за трех жирафов, двух носорогов, двух гиппопотамов и двух зебр, чтобы перепродать в США. Однако в Америку Чи-Чи въехать не смога — против нее ввели персональные санкции, признав частью запрещенного экспорта из коммунистических стран.

Так большая панда стала еще и символом холодной войны. А Чи-Чи поселилась в Лондоне. Там она прославилась на весь мир, но и Советский Союз еще пару раз посетила.

В ту пору также существовало заблуждение, будто с Британией можно иметь нормальные отношения и не ждать подвоха. Поэтому мы пытались дружить пандами: Чи-Чи привезли в Москву, где безуспешно пытались свести с Ань-Анем ради потомства. Тогда, посчитав, что у невесты жилищные условия получше, советско-британские свахи отправили Ань-Аня в Лондон, но с тем же успехом. Третье свидание (опять в Москве), вопреки традиции, тоже прошло впустую.

Это связано с тем, что в первые годы после образования КНР еще не научились воспитывать бамбуковых медведей. Выкормленные руками коммунистов панды запечатлели в качестве романтического объекта людей, а не себе подобных. Размножить их за пределами Китая в ту пору удалось только Мексике, получившей в подарок свою пару по случаю установления дипотношений. Знойные латиноамериканские ритмы настроили зверюшек на нужный лад, и теперь только у Мексики есть собственные панды — потомки того подарка, потому что все остальные принадлежат КНР.

Когда Дэн Сяопин решил построить капитализм под руководством Коммунистической партии, панды тоже перешли на капиталистические отношения. Их по-прежнему предоставляют только избранным и лишь по особым случаям, но с тех пор — в аренду и за деньги, а все родившиеся за пределами Китая детеныши должны вернуться на родину в четырехлетнем возрасте.

На теме заработка на пандах недоброжелатели Китая спекулировали, утверждая, будто бамбуковые медведи кормят коммунистическую армию и спецслужбы. Пекин даже пытались принудить тратить арендную плату только на защиту панд в природе. А теперь у КНР хватает денег и на армию, и на спецслужбы, и на природу, а с панд там пылинки сдувают. Черно-белый медведь — добродушная сторона империи в период ее восстановления.

Панда может стать даром только в одном случае — при фиксации больших успехов в деле борьбы за единство Китая. Когда из Гонконга ушли англичане, гонконгцам подарили пару панд. Когда (конкретно — в 2005 году) политический наследник Чан Кайши впервые с 1950-го ступил на землю континентального Китая ради переговоров, двух медведей получил и Тайвань.

Если в вашей стране есть панда, это знак особого расположения Китая как ведущей державы XXI века. Если страна теряет расположение — она теряет и панд, как это случилось с Японией и Британией.

Из зоопарков США всех бамбуковых медведей отозвали из-за хамства администрации Джо Байдена. Однако возвращение Дональда Трампа казалось Пекину плохой перспективой, и перед выборами с некоторыми американскими зоопарками заключили новые контракты. С точки зрения китайской пандостратегии это промах: выборы все равно выиграл Трамп, но у него теперь есть панды — и останутся с ним, пока Пекин надеется договориться с Соединенными Штатами по торговле и по Тайваню.

А с Японией при нынешней власти у Пекина разговор окончен. Пока в Московском зоопарке по всем правилам зоопсихологии нянчат Катюшу, японцы принуждены гадать, почему их впервые с 1970-х и новой восточной политики Мао лишили любимой милоты.