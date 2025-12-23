https://ria.ru/20251223/ataka-2063992568.html
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
В Ростовской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 23.12.2025
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Атака беспилотников отражена ночью во вторник в восьми районах Ростовской области, сообщает губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 23.12.2025
