В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:23 23.12.2025 (обновлено: 07:32 23.12.2025)
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
В Ростовской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 23.12.2025
В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Атака беспилотников отражена ночью во вторник в восьми районах Ростовской области, сообщает губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
дубовский район
константиновский район (амурская область)
юрий слюсарь
ростовская область
дубовский район
константиновский район (амурская область)
1920
1920
true
происшествия, ростовская область, дубовский район, константиновский район (амурская область), юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Дубовский район, Константиновский район (Амурская область), Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили атаку беспилотников

В восьми районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Атака беспилотников отражена ночью во вторник в восьми районах Ростовской области, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
«
"Этой ночью атака БПЛА была отражена в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал.
При этом в хуторе Верхнепотапов Константиновского района в результате падения обломков поврежден забор в частном подворье. Также в станице Грушевской загорелся строящийся частный жилой дом, еще в одном доме вылетели окна.
Слюсарь уточнил, что возгорание было ликвидировано на площади 40 квадратных метров.
