Украинские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске
Украинские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске - РИА Новости, 23.12.2025
Украинские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске
В результате попытки атаки БПЛА в Буденновске Ставропольского края произошло возгорание в промзоне, сообщает губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T05:13:00+03:00
2025-12-23T05:13:00+03:00
2025-12-23T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
буденновск
происшествия
владимир владимиров
ставропольский край
буденновск
ставропольский край
Из-за атаки украинских БПЛА на Ставрополье загорелась промзона в Буденновске