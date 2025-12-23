В Азии поддерживают резолюции России о многополярном мире, заявил Чернышов

ДОХА, 23 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Ассамблея парламентов Азии поддерживает предлагаемые Россией резолюции за многополярный мир и разнообразие при сохранении традиционных ценностей, сообщил во вторник РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
Он принимает участие в заседании ассамблеи в Катаре в качестве ее вице-председателя.
"Мы вовлечены в работу ведущих органов этой ассамблеи. Одним из наших преимуществ является то, что Россия стала "ковчегом" традиционных ценностей, и это привлекает парламентариев из стран Глобального Востока и Юга. Западная система себя обесценила, находится в кризисе, что отмечаем не только мы, но и коллеги из других парламентов, поэтому инициативы России сегодня очень привлекательны. Ассамблея азиатских парламентов поддерживает предлагаемые Россией документы, связанные с многополярным миром, мультикультурным разнообразием при сохранении традиционных ценностей", - сказал Чернышов.
По его словам, парламентарии Азии проявляют интерес ко многим аспектам сотрудничества с Россией, включая науку, студенческие обмены, культурную сферу, сельское хозяйство, биотехнологии, а также цифровизацию системы госуправления.
