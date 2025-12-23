https://ria.ru/20251223/arest-2064180369.html
Обвиняемого в нападении на работников Известий отправили под домашний арест
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Останкинский суд Москвы отправил под домашний арест Олега Павлюкевича, обвиняемого в нападении на журналистов "Известий", сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Останкинский районный суд города Москвы
23 декабря 2025 года удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Павлюкевича Олега Георгиевича, обвиняемого в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (часть 3 статья 144 УК РФ
), меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 30 суток",- говорится в сообщении.
В СК
РФ сообщали о том, что после нападения на журналистов в Москве, снимавших тренинг психолога завели уголовное дело.
Ранее в Telegram-канале РЕН ТВ Новости появилась информация, что на журналистов "Известий" напали после вопросов на тренинге коуча Юлии Ивлиевой. Корреспонденту, выполнявшему редакционное задание, нанесли несколько ударов по лицу, а охранники, как пишет СМИ, заковали его в наручники и незаконно удерживали.
Глава ведомства Александр Бастрыкин
поручил представить доклад по информации о нападении на журналистов в Москве. Как отметили в СК, в социальных медиа и СМИ сообщалось о том, что охранники напали на журналистов, которые выполняли редакционное задание - съемку тренинга психолога.
Также председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, заключали в ведомстве.