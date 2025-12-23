Обвиняемого в нападении на работников Известий отправили под домашний арест

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Останкинский суд Москвы отправил под домашний арест Олега Павлюкевича, обвиняемого в нападении на журналистов "Известий", сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Ранее в Telegram-канале РЕН ТВ Новости появилась информация, что на журналистов "Известий" напали после вопросов на тренинге коуча Юлии Ивлиевой. Корреспонденту, выполнявшему редакционное задание, нанесли несколько ударов по лицу, а охранники, как пишет СМИ, заковали его в наручники и незаконно удерживали.