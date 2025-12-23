Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о взрыве у аэропорта Эсенбога в Анкаре - РИА Новости, 23.12.2025
22:20 23.12.2025 (обновлено: 22:25 23.12.2025)
СМИ сообщили о взрыве у аэропорта Эсенбога в Анкаре
СМИ сообщили о взрыве у аэропорта Эсенбога в Анкаре
Очевидцы сообщили о сильном взрыве вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре на фоне сообщений о потере связи с самолетом начальника генштаба Ливии, передает агентство РИА Новости, 23.12.2025
СМИ сообщили о взрыве у аэропорта Эсенбога в Анкаре

İHA: очевидцы сообщили о сильном взрыве у аэропорта Эсенбога в Анкаре

Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Очевидцы сообщили о сильном взрыве вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре на фоне сообщений о потере связи с самолетом начальника генштаба Ливии, передает агентство İHA.
Ранее телеканал NTV сообщил, что связь с частным самолетом, вылетевшим из Анкары, была потеряна. по данным телеканала, на борту самолета находится начальник генерального штаба Ливии Мухаммед Али Аль-Хаддад.
"Очевидцы сообщают о взрыве, вызванном, предварительно, падением самолета в Анкаре, в провинции Хайман", - передало агентство.
Сообщается, что операции в аэропорту Эсенбога были приостановлены по соображениям безопасности, а на взлетно-посадочной полосе и вокруг нее продолжаются расследования.
Глава МВД Турции подтвердил, что начальник Генштаба Ливии был на борту
