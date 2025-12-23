СМИ сообщили о взрыве у аэропорта Эсенбога в Анкаре

https://ria.ru/20251223/ankara-2064198082.html
Очевидцы сообщили о сильном взрыве вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре на фоне сообщений о потере связи с самолетом начальника генштаба Ливии, передает агентство РИА Новости, 23.12.2025
İHA: очевидцы сообщили о сильном взрыве у аэропорта Эсенбога в Анкаре