ЦБ предложил упростить оборот цифровых финансовых активов
15:37 23.12.2025
ЦБ предложил упростить оборот цифровых финансовых активов
ЦБ предложил упростить оборот цифровых финансовых активов

Здание Центрального банка России
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Банк России предлагает упростить оборот цифровых финансовых активов (ЦФА), чтобы он соответствовал характеристикам обращения криптовалюты с учётом дальнейших изменений в её регулировании, следует из подготовленной Центробанком концепции регулирования.
Центробанк ранее во вторник сообщил, что подготовил концепцию регулирования криптовалют на внутреннем рынке.
"Новое регулирование затронет и рынок ЦФА. Оборот ЦФА и иных российских цифровых прав (утилитарных, гибридных) будет разрешен в открытых сетях. Это позволит эмитентам свободно привлекать инвестиции из-за рубежа, а клиентам – приобретать ЦФА на условиях, не худших, чем приобретение криптовалюты", - сообщает регулятор.
Сейчас выпуск и оборот ЦФА проводят получившие для этого разрешение ЦБ РФ операторы информационных систем (ОИС) и операторы обмена ЦФА.
ЦБ предложил урегулировать деятельность посредников на рынке криптовалют
ЦБ предложил урегулировать деятельность посредников на рынке криптовалют
© 2025 МИА «Россия сегодня»
