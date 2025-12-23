Европа решением по российским активам подвела Киев, пишут СМИ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Европа подвела Украину, отказавшись использовать российские активы для кредита Киеву, пишет Politico.

"(Это решение. — Прим. ред.) лишает Украину гарантированного финансирования на следующие два года <...>. Хотя (кредит ЕС на 90 миллиардов евро. — Прим. ред.) предотвратит истощение средств в стране в начале следующего года, пакет мер рассчитан на два года, а этого будет недостаточно, чтобы Украина продолжала боевые действия. Проще говоря, Украине будет нужно от Европы гораздо больше, и блоку будет все сложнее это обеспечить", — говорится в публикации.

Издание назвало действия ЕС фиаско, поскольку они указали на раскол среди европейских лидеров. В то же время Киеву будет сложно получить еще один кредит, а искать дополнительные средства в США нет смысла.

Также к Венгрии , Словакии и Чехии, которые отказались от участия в обеспечении займа, могут присоединиться другие страны, добавило Politico.

В пятницу по итогам саммита Евросоюз временно отказался от изъятия российских активов и решил предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.

Таким образом, в ЕС не смогли прийти к соглашению об использовании резервов ЦБ для выделения финпомощи Украине. В то же время Евросовет поручил ЕК продолжить работу над так называемым репарационным займом.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear . Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

Еврокомиссия добивалась согласия стран Евросоюза на использование российских активов. Речь шла о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита, который Киев условно должен был бы вернуть после окончания конфликта, если Москва "выплатит материальный ущерб".

Как отмечали в Кремле, эти идеи оторваны от реальности. Если Европа все же пойдет на их конфискацию, то этот шаг не останется без ответа и будет иметь очень серьезные последствия.