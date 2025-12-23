Рейтинг@Mail.ru
Росэнергоатом анонсировал капремонт Запорожской АЭС в 2026 году
16:24 23.12.2025 (обновлено: 16:29 23.12.2025)
Росэнергоатом анонсировал капремонт Запорожской АЭС в 2026 году
Росэнергоатом анонсировал капремонт Запорожской АЭС в 2026 году
запорожская аэс
росэнергоатом
экономика
запорожская аэс, росэнергоатом, экономика
Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Экономика
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Капитальный ремонт блоков Запорожской АЭС запланирован на 2026 год, сообщил концерн "Росэнергоатом".
"На 2026 год запланирован капитальный ремонт энергоблоков с контролем металла корпусов реакторов", - говорится в сообщении.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Лукашенко назвал решение о третьем блоке Белорусской АЭС своевременным
22 декабря, 07:46
 
Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Экономика
 
 
