https://ria.ru/20251223/aes-2064126167.html
Росэнергоатом анонсировал капремонт Запорожской АЭС в 2026 году
Росэнергоатом анонсировал капремонт Запорожской АЭС в 2026 году - РИА Новости, 23.12.2025
Росэнергоатом анонсировал капремонт Запорожской АЭС в 2026 году
Капитальный ремонт блоков Запорожской АЭС запланирован на 2026 год, сообщил концерн "Росэнергоатом". РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T16:24:00+03:00
2025-12-23T16:24:00+03:00
2025-12-23T16:29:00+03:00
запорожская аэс
росэнергоатом
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053525762_0:166:3346:2048_1920x0_80_0_0_b78cce75309c95c12104f1435c9efcbd.jpg
https://ria.ru/20251222/lukashenko-2063735155.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053525762_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_216357eec3c1188189e685b1dc59f2a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, росэнергоатом, экономика
Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Экономика
Росэнергоатом анонсировал капремонт Запорожской АЭС в 2026 году
Росэнергоатом: капитальный ремонт Запорожской АЭС запланирован на 2026 г