В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 23.12.2025
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса, сообщает Росавиация. РИА Новости, 23.12.2025
