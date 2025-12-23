Аэропорт Эсенбога в Анкаре возобновит работу к 23:00 мск

АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Аэропорт Эсенбога в Анкаре к 23.00 мск возобновит работу после инцидента с самолетом начальника генштаба Ливии, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.

Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад был на борту самолета, пропавшего после вылета из Анкары , сообщил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

"В ближайшее время, буквально в 23.00 (совпадает с мск) возобновится работа. Проблем нет", - уточнили в аэропорту.

Поисково-спасательные группы обнаружили обломки пропавшего с радаров самолета с начальником генштаба Ливии на борту, сообщил портал Airporthaber.

В районе, где обнаружены обломки, координировано продолжают работу подразделения ВС Турции, жандармерии, Управления по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий (AFAD), министерства транспорта и инфраструктуры и министерства внутренних дел.