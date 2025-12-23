https://ria.ru/20251223/aeroport-2064200373.html
Аэропорт Эсенбога в Анкаре возобновит работу к 23:00 мск
Аэропорт Эсенбога в Анкаре возобновит работу к 23:00 мск - РИА Новости, 23.12.2025
Аэропорт Эсенбога в Анкаре возобновит работу к 23:00 мск
Аэропорт Эсенбога в Анкаре к 23.00 мск возобновит работу после инцидента с самолетом начальника генштаба Ливии, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Аэропорт Эсенбога в Анкаре к 23.00 мск возобновит работу после инцидента с самолетом начальника генштаба Ливии, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад был на борту самолета, пропавшего после вылета из Анкары
, сообщил ранее министр внутренних дел Турции
Али Ерликая.
"В ближайшее время, буквально в 23.00 (совпадает с мск) возобновится работа. Проблем нет", - уточнили в аэропорту.
Поисково-спасательные группы обнаружили обломки пропавшего с радаров самолета с начальником генштаба Ливии
на борту, сообщил портал Airporthaber.
В районе, где обнаружены обломки, координировано продолжают работу подразделения ВС Турции, жандармерии, Управления по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий (AFAD), министерства транспорта и инфраструктуры и министерства внутренних дел.
Район был оцеплен, начаты поисково-спасательные работы и техническая экспертиза.