Аэропорт Эсенбога в Анкаре возобновит работу к 23:00 мск
22:52 23.12.2025
Аэропорт Эсенбога в Анкаре возобновит работу к 23:00 мск
Аэропорт Эсенбога в Анкаре к 23.00 мск возобновит работу после инцидента с самолетом начальника генштаба Ливии, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
Аэропорт Эсенбога в Анкаре возобновит работу к 23:00 мск

АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Аэропорт Эсенбога в Анкаре к 23.00 мск возобновит работу после инцидента с самолетом начальника генштаба Ливии, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад был на борту самолета, пропавшего после вылета из Анкары, сообщил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
"В ближайшее время, буквально в 23.00 (совпадает с мск) возобновится работа. Проблем нет", - уточнили в аэропорту.
Поисково-спасательные группы обнаружили обломки пропавшего с радаров самолета с начальником генштаба Ливии на борту, сообщил портал Airporthaber.
В районе, где обнаружены обломки, координировано продолжают работу подразделения ВС Турции, жандармерии, Управления по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий (AFAD), министерства транспорта и инфраструктуры и министерства внутренних дел.
Район был оцеплен, начаты поисково-спасательные работы и техническая экспертиза.
