В Адыгее вынесли приговор мужчине за вербовку в радикальный ислам
16:10 23.12.2025
В Адыгее вынесли приговор мужчине за вербовку в радикальный ислам
Суд назначил 15 лет лишения свободы выходцу из Средней Азии, который пытался приобщать к радикальному исламу юных жительниц Майкопа, сообщили в СУСК России по... РИА Новости, 23.12.2025
В Адыгее вынесли приговор мужчине за вербовку в радикальный ислам

КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Суд назначил 15 лет лишения свободы выходцу из Средней Азии, который пытался приобщать к радикальному исламу юных жительниц Майкопа, сообщили в СУСК России по Адыгее.
Как установили следствие и суд, в период с сентября 2023 года по август 2024 года 32-летний приверженец радикальных идей ислама, одобряя и поощряя деятельность запрещенной в России международной террористической организации, желал продолжения ее деятельности и пополнения рядов новыми участниками. Так, он неоднократно проводил беседы, в том числе с использованием мессенджеров, с несовершеннолетними жительницами города Майкопа.
"Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а далее - в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Выходец из Средней Азии признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 205.1 УК РФ (вербовка в террористическую организацию). Дело возбуждено по оперативным материалам регионального управления ФСБ России.
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Белгородской области задержали мужчину за попытку вступить в РДК*
Россия Майкоп Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Республика Адыгея Происшествия
 
 
