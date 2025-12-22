Рейтинг@Mail.ru
Цены на золото обновили исторический рекорд - РИА Новости, 22.12.2025
08:53 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/zoloto-2063740170.html
Цены на золото обновили исторический рекорд
Цены на золото обновили исторический рекорд - РИА Новости, 22.12.2025
Цены на золото обновили исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд в понедельник утром на фоне сезонного фактора и ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T08:53:00+03:00
2025-12-22T08:53:00+03:00
экономика
сша
федеральная резервная система сша
золото
сша
экономика, сша, федеральная резервная система сша, золото
Экономика, США, Федеральная резервная система США, Золото
Цены на золото обновили исторический рекорд

Цены на золото выросли до $4 432,6 за унцию и обновили исторический рекорд

Золотые слитки
Золотые слитки
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Стоимость золота обновила исторический рекорд в понедельник утром на фоне сезонного фактора и ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 45,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,03%, до 4 432,6 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее котировки достигали рекордных 4 435,15 доллара за унцию.
Сотрудник складывает на тележку готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю
20 декабря, 18:05
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,78%, до 69,362 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов котировки также обновили исторический максимум, поднявшись до 69,515 доллара за унцию.
"Поскольку декабрь обычно приносит положительную доходность золоту и серебру, сезонный фактор сейчас на их стороне", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика StoneX Мэтта Симпсона (Matt Simpson).
"Учитывая, что золото уже подорожало на 4% в этом месяце и год подходит к концу, "быкам" стоит действовать осторожно: торговые объемы будут сокращаться, а вероятность фиксации прибыли - расти", - добавляет он.
По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее, первое в новом году заседание регулятора пройдет 27-28 января.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
США в этом году почти вдвое нарастили покупку золота у ЕС
14 декабря, 06:51
 
Экономика США Федеральная резервная система США Золото
 
 
