Цены на золото обновили исторический рекорд

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Стоимость золота обновила исторический рекорд в понедельник утром на фоне сезонного фактора и ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По состоянию на 8.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 45,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,03%, до 4 432,6 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее котировки достигали рекордных 4 435,15 доллара за унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,78%, до 69,362 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов котировки также обновили исторический максимум, поднявшись до 69,515 доллара за унцию.

"Поскольку декабрь обычно приносит положительную доходность золоту и серебру, сезонный фактор сейчас на их стороне", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика StoneX Мэтта Симпсона (Matt Simpson).

"Учитывая, что золото уже подорожало на 4% в этом месяце и год подходит к концу, "быкам" стоит действовать осторожно: торговые объемы будут сокращаться, а вероятность фиксации прибыли - расти", - добавляет он.