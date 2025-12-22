https://ria.ru/20251222/zoloto-2063740170.html
Цены на золото обновили исторический рекорд
Цены на золото обновили исторический рекорд - РИА Новости, 22.12.2025
Цены на золото обновили исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд в понедельник утром на фоне сезонного фактора и ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T08:53:00+03:00
2025-12-22T08:53:00+03:00
2025-12-22T08:53:00+03:00
экономика
сша
федеральная резервная система сша
золото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152289/38/1522893883_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_81f3e0fed44042f85a27e53674299874.jpg
https://ria.ru/20251220/zoloto-2063550565.html
https://ria.ru/20251214/ssha-2061917342.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152289/38/1522893883_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e9fd0b22ca696e2d89381e9791b99c09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, федеральная резервная система сша, золото
Экономика, США, Федеральная резервная система США, Золото
Цены на золото обновили исторический рекорд
Цены на золото выросли до $4 432,6 за унцию и обновили исторический рекорд
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Стоимость золота обновила исторический рекорд в понедельник утром на фоне сезонного фактора и ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 45,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,03%, до 4 432,6 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее котировки достигали рекордных 4 435,15 доллара за унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,78%, до 69,362 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов котировки также обновили исторический максимум, поднявшись до 69,515 доллара за унцию.
"Поскольку декабрь обычно приносит положительную доходность золоту и серебру, сезонный фактор сейчас на их стороне", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика StoneX Мэтта Симпсона (Matt Simpson).
"Учитывая, что золото уже подорожало на 4% в этом месяце и год подходит к концу, "быкам" стоит действовать осторожно: торговые объемы будут сокращаться, а вероятность фиксации прибыли - расти", - добавляет он.
По итогам декабрьского заседания ФРС США
третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее, первое в новом году заседание регулятора пройдет 27-28 января.