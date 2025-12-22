Рейтинг@Mail.ru
Экс-главе Ростовского облсуда вынесли приговор по делу о коррупции
12:50 22.12.2025 (обновлено: 14:04 22.12.2025)
Экс-главе Ростовского облсуда вынесли приговор по делу о коррупции
Суд в Краснодаре приговорил к 15 годам колонии экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву, а также назначил штраф в 170 миллионов рублей,... РИА Новости, 22.12.2025
происшествия
краснодар
ростовский областной суд
россия
ростов-на-дону
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
Экс-главе Ростовского облсуда вынесли приговор по делу о коррупции

КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. Суд в Краснодаре приговорил к 15 годам колонии экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву, а также назначил штраф в 170 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда города Краснодара.
"Признать Золотареву Е.А. виновной… назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима", - объявил судья.
Судом ей также назначен штраф в 170 миллионов рублей. Золотарева лишена права занимать должности на государственной службе, включая службу в судебных и правоохранительных органах, а также в органах местного самоуправления на 15 лет. Золотарева также лишена почетного звания "Ветеран труда" и государственной награды.
Золотареву признали виновной по части 6 статьи 290 (четыре эпизода), пунктам "а, в" части 5 статьи 290 (два эпизода) и пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки по предварительному сговору либо организованной группой лиц в особо крупном размере).
Как установил суд, в течение 2022 года Золотарева, являясь председателем Ростовского областного суда, получала взятки при посредничестве и соучастии остальных подсудимых. Согласно данным пресс-службы судов региона, в общей сложности с участием других фигурантов она получила 21,4 миллиона взяток.
Экс-заместитель Золотаревой - Татьяна Юрова - осуждена на 13 лет колонии общего режима со штрафом в 120 миллионов рублей. Судом она лишена права занимать должности на государственной службе, включая службу в судебных и правоохранительных органах, а также в органах местного самоуправления, должности на 10 лет.
Экс-председателю Железнодорожного районного суда Ростова-на-дону Георгию Бондаренко назначено шесть лет колонии общего режима со штрафом в 4 миллиона рублей (десятикратная сумма взятки), с лишением права занимать должности на государственной службе в судебной системе, в правоохранительных органах и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на четыре года.
Бывшему начальнику управления областного судебного департамента Андрею Рощевскому суд назначил восемь лет колонии строгого режима со штрафом в 50 миллионов рублей (десятикратная сумма взятки). Судом он лишен права занимать определенные должности на государственной службе в судебной системе, в правоохранительных органах и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на пять лет. Рощевский также лишен почетного звания "Ветеран труда" и классного чина юстиции - действительный государственный советник юстиции РФ третьего класса.
Все деньги, полученные осужденными в качестве взяток, конфискованы судом в доход государства.
Защита Золотаревой отказалась от комментариев по вопросу обжалования приговора. Фигуранты вину не признали. Ранее защита подсудимых просила об оправдательном приговоре.
В понедельник суд проведет предварительное судебное заседание по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества Золотаревой и ее сына Сергея в доход государства.
Дело поступило в суд Краснодара в 2025 году, в нем фигурируют арестованные в 2023 году по делу о взяточничестве Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова. Им вменялось получение взятки по предварительному сговору либо организованной группой в особо крупном размере. Другие фигуранты - экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова Бондаренко, бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Рощевский, им вменялось посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
Как ранее сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, в отношении еще одного фигуранта Альберта Романова суд приостановил производство по делу, удовлетворив соответствующее ходатайство после заключения им контракта с Минобороны для отправки в зону СВО.
В апреле 2023 года Золотарева написала заявление об отставке с поста председателя Ростовского областного суда по собственному желанию. Позже Высшая квалификационная коллегия судей по представлению главы СК России разрешила возбудить против нее уголовное дело, а Басманный суд Москвы арестовал Золотареву и Юрову по делу о взяточничестве.
Заголовок открываемого материала