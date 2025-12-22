Жителя Хабаровского края арестовали за издевательства над женщиной

По информации СУСК, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уточнили РИА Новости в следственном управлении, пострадавшую никто насильно не удерживал, но, с ее слов, она боялась уйти. В ведомстве отметили, что мужчина - житель поселка Хор района имени Лазо - уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По делу, которое рассмотрит Хабаровский районный суд, обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.