Жителя Хабаровского края арестовали за издевательства над женщиной

ХАБАРОВСК, 22 дек - РИА Новости. Ранее судимый житель Хабаровского края несколько дней унижал, бил битой и резал ножом женщину, которая вместе с ним и его сожительницей всё это время употребляла спиртное, за издевательства он отправлен под арест дожидаться суда, сообщили в СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
По данным следствия, 58-летняя жительница села Некрасовка Хабаровского района 22 сентября встретила свою знакомую с сожителем и отправилась к ним в гости на дачу. Компания распивала спиртное. В ходе застолья гостья оскорбила 40-летнего хозяина. Возмущенный мужчина взял нож и изрезал руки и ноги обидчицы. После чего компания вновь продолжила пить вплоть до вечера 25 сентября, пока пострадавшая не ушла домой. В течении этих дней мужчина периодически унижал обидчицу, издевался над ней, выкручивая пальцы на руках и избивал деревянной битой, а также отрезал ей прядь волос.
"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, ... совершенные с особой жестокостью, издевательством и мучениями)... На стадии следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По информации СУСК, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как уточнили РИА Новости в следственном управлении, пострадавшую никто насильно не удерживал, но, с ее слов, она боялась уйти. В ведомстве отметили, что мужчина - житель поселка Хор района имени Лазо - уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По делу, которое рассмотрит Хабаровский районный суд, обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.