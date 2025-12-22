Рейтинг@Mail.ru
Жителя Хабаровского края арестовали за издевательства над женщиной
10:16 22.12.2025
Жителя Хабаровского края арестовали за издевательства над женщиной
Жителя Хабаровского края арестовали за издевательства над женщиной
происшествия
хабаровский край
еврейская автономная область
некрасовка
хабаровский край
еврейская автономная область
некрасовка
2025
происшествия, хабаровский край, еврейская автономная область, некрасовка
Происшествия, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Некрасовка
Жителя Хабаровского края арестовали за издевательства над женщиной

Жителя Некрасовки Хабаровского края арестовали за издевательства над женщиной

ХАБАРОВСК, 22 дек - РИА Новости. Ранее судимый житель Хабаровского края несколько дней унижал, бил битой и резал ножом женщину, которая вместе с ним и его сожительницей всё это время употребляла спиртное, за издевательства он отправлен под арест дожидаться суда, сообщили в СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
По данным следствия, 58-летняя жительница села Некрасовка Хабаровского района 22 сентября встретила свою знакомую с сожителем и отправилась к ним в гости на дачу. Компания распивала спиртное. В ходе застолья гостья оскорбила 40-летнего хозяина. Возмущенный мужчина взял нож и изрезал руки и ноги обидчицы. После чего компания вновь продолжила пить вплоть до вечера 25 сентября, пока пострадавшая не ушла домой. В течении этих дней мужчина периодически унижал обидчицу, издевался над ней, выкручивая пальцы на руках и избивал деревянной битой, а также отрезал ей прядь волос.
"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, ... совершенные с особой жестокостью, издевательством и мучениями)... На стадии следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По информации СУСК, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как уточнили РИА Новости в следственном управлении, пострадавшую никто насильно не удерживал, но, с ее слов, она боялась уйти. В ведомстве отметили, что мужчина - житель поселка Хор района имени Лазо - уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По делу, которое рассмотрит Хабаровский районный суд, обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
