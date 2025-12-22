Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что часть гарантий США не обнародуют - РИА Новости, 22.12.2025
22:02 22.12.2025
Зеленский заявил, что часть гарантий США не обнародуют
Зеленский заявил, что часть гарантий США не обнародуют
Владимир Зеленский утверждает, что США предоставят Украине гарантии безопасности, при этом часть из них не будет обнародована. РИА Новости, 22.12.2025
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
фридрих мерц
сергей лавров
евросоюз
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, фридрих мерц, сергей лавров, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Зеленский заявил, что часть гарантий США не обнародуют

Зеленский: США дадут гарантии безопасности, но часть из них не обнародуют

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что США предоставят Украине гарантии безопасности, при этом часть из них не будет обнародована.
"Есть гарантии безопасности между нами, европейцами и США - рамочный договор. Есть отдельный документ между нами и США - двусторонние гарантии безопасности. Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной украинскому дню дипломатического работника. Запись мероприятия опубликована в Telegram-канале Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"В панике". На Западе рассказали о плане бегства Зеленского с Украины
Вчера, 17:23
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
Ранее в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В офисе Зеленского переназначили советников
Вчера, 14:36
 
