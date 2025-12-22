Визит Зеленского в Польшу был лишен содержания, считает вице-спикер сейма

ВАРШАВА, 22 дек — РИА Новости. У поездки Владимира Зеленского в Польшу не было политического содержания, заявил вице-спикер сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак.
Глава киевского режима прибыл в Варшаву в минувший четверг, официальная программа проходила в пятницу.
По словам политика, Зеленский постоянно путешествует и встречается с людьми.
"Поэтому я считаю, что нет оснований придавать какое-либо значение этой встрече. Между президентом (Польши. — Прим. ред.) Навроцким и Зеленским появилась некоторая открытость. Кажется, эти господа раньше не встречались. Однако, на мой взгляд, в отношениях между Польшей и Украиной не произошло ничего особенного, что оправдывало бы разговоры о новом открытии", — отметил Босак.
Навроцкий, в свою очередь, после беседы с главой киевского режима посетовал, что Украина не ценит польскую помощь. По информации портала Niezalezna.pl, он также подарил Зеленскому два тома "Документов Волынской резни".
