Кумовство и коррупция при Зеленском грозят ему катастрофой, пишет Times
2025-12-22
2025-12-22T11:15:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
герман галущенко
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
2025
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Times: коррупция при Зеленском грозят ему политической и военной катастрофой
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Владимир Зеленский практически сразу после выборов в 2019 году нарушил свое предвыборное обещание искоренить кумовство и коррупцию, сейчас же это грозит ему катастрофой как в политическом, так и в военном плане, пишет британская газета Times
.
"Во время предвыборной кампании... Зеленский... сказал, что кумовство и коррупция, ставшие повсеместными в политике страны, будут искоренены... В течение года после... победы на выборах в апреле 2019 года (Зеленский
- ред.) назначил на высокие государственные посты 15 человек, связанных с его комедийной труппой "Квартал 95", - пишет издание.
Как отмечает Times, долгие годы Зеленский защищал свое решение, ссылаясь на то, что ему якобы необходимо окружить себя теми, кому он может доверять. "Однако сейчас на фоне коррупционного скандала, связанного с лицами, работавшими с Зеленским в индустрии развлечений, это решение грозит обернуться катастрофой для его (нахождения у власти - ред.) и военных усилий", - пишет издание.
НАБУ
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину
.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада
19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук
- с должности министра энергетики.