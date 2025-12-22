Кумовство и коррупция при Зеленском грозят ему катастрофой, пишет Times

Как отмечает Times, долгие годы Зеленский защищал свое решение, ссылаясь на то, что ему якобы необходимо окружить себя теми, кому он может доверять. "Однако сейчас на фоне коррупционного скандала, связанного с лицами, работавшими с Зеленским в индустрии развлечений, это решение грозит обернуться катастрофой для его (нахождения у власти - ред.) и военных усилий", - пишет издание.