08:49 22.12.2025 (обновлено: 08:54 22.12.2025)
СМИ подняли вопрос о здоровье Трампа из-за неловкого спуска по трапу
СМИ подняли вопрос о здоровье Трампа из-за неловкого спуска по трапу
2025
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Каролин Левитт
СМИ подняли вопрос о здоровье Трампа из-за неловкого спуска по трапу

Daily Beast: здоровье Трампа вызвало подозрения из-за неловкого спуска по трапу

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Здоровье президента США Дональда Трампа вызвало подозрения из-за его неуверенного схода с трапа самолета, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на видео, которое выложил у себя в соцсети Х активист движения "Сделаем Америку снова великой" Пол Виллареал.
На кадрах видно, как перед спуском с трапа американский президент хлопает себя три раза ладонью по правой ноге, после чего, держась за поручень, начинает осторожно спускаться.
"Трамп вызвал новые обсуждения вокруг своего здоровья из-за неловкого спуска по ступеням борта номер один", - пишет издание.
После спуска Трамп в сопровождении охраны садится в президентский автомобиль, через окно которого можно увидеть, как он берет бутылку с напитком - как указывает издание, вероятнее всего, с диетической колой.
В начале декабря Трамп ответил усмешкой на ситуацию, когда его здоровье вызывает большее беспокойство, чем состояние его предшественника на посту главы Белого дома Джо Байдена. Кардиологическое обследование Трампа показало нормальные результаты, сердце и сосуды американского лидера в отличном состоянии, заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп опроверг сообщения об ухудшении своего здоровья
10 декабря, 05:57
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКаролин Левитт
 
 
