https://ria.ru/20251222/zdorove-2063740018.html
СМИ подняли вопрос о здоровье Трампа из-за неловкого спуска по трапу
СМИ подняли вопрос о здоровье Трампа из-за неловкого спуска по трапу - РИА Новости, 22.12.2025
СМИ подняли вопрос о здоровье Трампа из-за неловкого спуска по трапу
Здоровье президента США Дональда Трампа вызвало подозрения из-за его неуверенного схода с трапа самолета, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на видео,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T08:49:00+03:00
2025-12-22T08:49:00+03:00
2025-12-22T08:54:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg
https://ria.ru/20251210/tramp-2061001015.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_db143502f4ca0146451f0b488bcbd0c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Каролин Левитт
СМИ подняли вопрос о здоровье Трампа из-за неловкого спуска по трапу
Daily Beast: здоровье Трампа вызвало подозрения из-за неловкого спуска по трапу
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Здоровье президента США Дональда Трампа вызвало подозрения из-за его неуверенного схода с трапа самолета, сообщает
издание Daily Beast со ссылкой на видео, которое выложил у себя в соцсети Х активист движения "Сделаем Америку снова великой" Пол Виллареал.
На кадрах видно, как перед спуском с трапа американский президент хлопает себя три раза ладонью по правой ноге, после чего, держась за поручень, начинает осторожно спускаться.
"Трамп
вызвал новые обсуждения вокруг своего здоровья из-за неловкого спуска по ступеням борта номер один", - пишет издание.
После спуска Трамп в сопровождении охраны садится в президентский автомобиль, через окно которого можно увидеть, как он берет бутылку с напитком - как указывает издание, вероятнее всего, с диетической колой.
В начале декабря Трамп ответил усмешкой на ситуацию, когда его здоровье вызывает большее беспокойство, чем состояние его предшественника на посту главы Белого дома Джо Байдена
. Кардиологическое обследование Трампа показало нормальные результаты, сердце и сосуды американского лидера в отличном состоянии, заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
.