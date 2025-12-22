Рейтинг@Mail.ru
Заявление Вэнса об Украине вызвало изумление на Западе
18:50 22.12.2025 (обновлено: 23:40 22.12.2025)
Заявление Вэнса об Украине вызвало изумление на Западе
Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что помощь пожилым американцам для Вашингтона важнее, чем поддержка Украины, восхитило лидера французской...
Заявление Вэнса об Украине вызвало изумление на Западе

Филиппо выразил уважение Вэнсу после слов об Украине

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что помощь пожилым американцам для Вашингтона важнее, чем поддержка Украины, восхитило лидера французской правой партии "Патриоты" Флориана Филиппо.
"И никаких этих фальшивых нравоучений от тех, кто пытаются внушить нам, будто продвижение войны и коррупции — это якобы "добро", — отметил он.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Разорвать на части". На Западе сделали громкое заявление об Украине
Вчера, 15:14
Политик выразил уважение вице-президенту и подчеркнул, что его выступление вернуло ценности на свои места.
Накануне Вэнс во время выступления на мероприятии консервативной организации Turning Point USA отметил, что Вашингтон ставит помощь пожилым американцам выше финансирования Киева.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты больше не тратят деньги на поддержку Украины, а лишь уделяют время урегулированию конфликта. Депутат Верховной рады Роман Костенко, в свою очередь, признал, что ситуация с поставками иностранного вооружения для ВСУ стала критической.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 15:15
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампФлориан ФилиппоПатриотВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныМирный план США по УкраинеСергей Лавров
 
 
