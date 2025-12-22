МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что помощь пожилым американцам для Вашингтона важнее, чем поддержка Украины, восхитило лидера французской правой партии "Патриоты" Флориана Филиппо.
"И никаких этих фальшивых нравоучений от тех, кто пытаются внушить нам, будто продвижение войны и коррупции — это якобы "добро", — отметил он.
Политик выразил уважение вице-президенту и подчеркнул, что его выступление вернуло ценности на свои места.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты больше не тратят деньги на поддержку Украины, а лишь уделяют время урегулированию конфликта. Депутат Верховной рады Роман Костенко, в свою очередь, признал, что ситуация с поставками иностранного вооружения для ВСУ стала критической.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.