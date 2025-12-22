Рейтинг@Mail.ru
"Разорвать на части". На Западе сделали громкое заявление об Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 22.12.2025
"Разорвать на части". На Западе сделали громкое заявление об Украине
"Разорвать на части". На Западе сделали громкое заявление об Украине - РИА Новости, 22.12.2025
"Разорвать на части". На Западе сделали громкое заявление об Украине
Украинский конфликт показал слабые стороны Европейского союза и НАТО, пишет Steigan. РИА Новости, 22.12.2025
"Разорвать на части". На Западе сделали громкое заявление об Украине

Steigan: украинский конфликт показал слабые стороны Евросоюза и НАТО

Владимир Зеленский в Вильнюсе
Владимир Зеленский в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Украинский конфликт показал слабые стороны Европейского союза и НАТО, пишет Steigan.
"Украина не является ни членом ЕС, ни членом НАТО. Тем не менее украинский кризис грозит разорвать на части оба этих объединения", — заявил автор публикации.
Российские военнослужащие в зоне СВО
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 09:38
Утверждается, что противостояние России и Украины обнажило двойные стандарты, разоблачило политиков, лишенных дипломатического такта и способности к диалогу, а также усугубило состояние и без того подорванной европейской экономики. Как отметил автор, позиция западных стран ухудшила благосостояние людей и затянула конфликт, который был проигран еще до его начала.
В материале подчеркивается, что торпедирование мирной инициативы России от 2022 года европейскими странами во главе с Британией стало катастрофой, а затягивание противостояния лишь ухудшает переговорные позиции Киева.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
"Глубоко унизительно". На Западе высмеяли фон дер Ляйен из-за России
21 декабря, 23:03
 
