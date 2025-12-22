МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Украинский конфликт показал слабые стороны Европейского союза и НАТО, пишет Steigan.
Утверждается, что противостояние России и Украины обнажило двойные стандарты, разоблачило политиков, лишенных дипломатического такта и способности к диалогу, а также усугубило состояние и без того подорванной европейской экономики. Как отметил автор, позиция западных стран ухудшила благосостояние людей и затянула конфликт, который был проигран еще до его начала.
В материале подчеркивается, что торпедирование мирной инициативы России от 2022 года европейскими странами во главе с Британией стало катастрофой, а затягивание противостояния лишь ухудшает переговорные позиции Киева.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
